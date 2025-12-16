В Саратовской области начали проверку по факту смерти в больнице 4-летней девочки

Следователи начали проверку по факту смерти четырехлетней девочки в Саратовской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Проверку по факту смерти четырехлетней девочки начали сотрудники следственного управления в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области, передает СУ СК РФ по региону.

Как сообщили в ведомстве, девочка почувствовала себя плохо дома 13 декабря, после чего была срочно доставлена в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную врачами помощь, дошкольница умерла 16 декабря в инфекционной больнице.

По данным следствия, был проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием судебно-медицинского эксперта. Представители следственного управления уточнили, что телесных повреждений на теле умершей при внешнем осмотре не обнаружено.

Сейчас по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Итоговое процессуальное решение примут после завершения всех необходимых мероприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Саратовской области умерли двое детей после госпитализации с отравлением в райцентре Ровное.

До этого в Петербурге новорожденная девочка скончалась от вирусной инфекции. А в Приамурье девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере «Строитель».