Мантуров в НЦ «Россия» рассказал о технологическом лидерстве

Tекст: Елизавета Шишкова

Мантуров выступил на сессии, посвященной национальной цели «Технологическое лидерство» в Национальном центре «Россия», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Рад приветствовать вас на этой замечательной площадке, которая сегодня отведена под обсуждение важнейшей цели национального развития. В указе Президента она сформулирована как «технологическое лидерство». Надеюсь, что у моих коллег получится через конкретные проекты раскрыть этот термин и дать предметное представление за счет чего Россия будет добиваться превосходства на мировых рынках», – поприветствовал гостей и участников Денис Мантуров.

Он отметил, что достижение этой цели происходит через девять национальных проектов, которые должны усилить более 15 отраслей промышленности и трансформировать ключевые секторы экономики. Особое внимание уделяется транспортной отрасли: по его словам, в сжатые сроки создается новая линейка гражданской авиатехники.

Также Мантуров рассказал о лидирующих позициях России в сегменте атомных ледоколов и электрических пассажирских судов, продвижении технологий автономного судовождения и разработке электропоезда со скоростью 400 км/ч, который появится к 2028 году. Он подчеркнул, что значительный прогресс достигнут в химической отрасли, где национальный проект должен обеспечить производство более семисот критически важных продуктов.

В числе приоритетов названы композиты, имеющие ключевое значение для авиации, судостроения и медицины, а также задачи в энергетике, биотехнологиях и продовольственной безопасности. Мантуров добавил, что Россия успевает встроиться в глобальный тренд биоэкономики и рассчитывает занять лидирующие позиции в ряде направлений.

Говоря о космической сфере, он обозначил приоритеты по наращиванию производства спутников, созданию российских орбитальных и лунных станций с использованием ядерных энергоустановок, а также снижению стоимости пусков. В завершение Мантуров подчеркнул, что сейчас инженерная мысль занимает особое место, и выразил надежду, что платформа будущего станет почвой для дерзких и амбициозных идей молодых специалистов.