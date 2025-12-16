Путин поздравил жителей ХМАО с открытием филиала Национального центра «Россия»

Tекст: Елизавета Шишкова

Приветствие главы государства огласил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель организационного комитета Национального центра «Россия» Сергей Кириенко.

В обращении, текст которого опубликован на сайте Кремля, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что успешное развитие проекта по созданию филиалов Национального центра свидетельствует о масштабности и вдохновляющем характере инициативы. Президент отметил, что регион заслуженно гордится поколениями земляков, внесшими вклад в освоение месторождений, строительство городов, развитие транспортной и социальной инфраструктуры.

«Отрадно, что масштабный, вдохновляющий проект по созданию филиалов Национального центра «Россия» успешно развивается, и сегодня такой выставочный комплекс открывается в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. От души поздравляю вас с этим большим и по-настоящему праздничным событием», – отметил Путин.

Также Путин высоко оценил современные достижения жителей Югры, отметив последовательное развитие производственного и технологического потенциала округа, а также его значимый вклад в укрепление экономики и энергетической безопасности страны. Он обратил внимание на активную реализацию образовательных, культурных и экологических программ в регионе и на сохранение традиций коренных народов Севера.

Президент выразил уверенность, что новый филиал Национального центра станет важной площадкой для деловых и культурных мероприятий, общения жителей и гостей Югры. В завершение своего обращения он пожелал всем всего самого доброго.

В понедельник филиал Национального центра «Россия» открыли в Красноярске.