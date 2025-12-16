Адвокат: Долина считала сделку по продаже своей квартиры фиктивной

Долина столкнулась с угрозой потери двух квартир в Латвии

Адвокат Бенхин: Долина может лишиться двух квартир в Дзинтари

Tекст: Антон Антонов

У артистки есть две квартиры стоимостью примерно 95 млн рублей, но пользоваться ими она не может из-за санкций Евросоюза, пишет «Абзац».

«Там все очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов, нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость», – заявил Бенхин.

Он добавил, что в Сейме Латвии обсуждают идею национализации имущества лиц, попавших под санкции, а при накоплении долгов за коммунальные услуги эксплуатирующая компания или муниципалитет могут подать в суд и взыскать имущество за неуплату.

Адвокат пояснил, что напрямую платить нет возможности, а попытка оплатить долги за недвижимость через третьих лиц расценивается как уголовное преступление, то же самое касается и попыток продать или переоформить квартиры через посредников.

Единственным возможным выходом из сложившейся ситуации Бенхин назвал обращение в суд и попытку оспорить санкции. Однако для этого потребуется европейский адвокат с гонораром в десятки или сотни тысяч евро, а официально нанять такого специалиста Долина не может из-за ограничений, «а неофициально – это снова уголовное преступление».

«Есть в Латвии специальные адвокаты, имеющие лицензию на работу с подсанкционными клиентами, но их единицы. И пока никаких шагов она не предпринимала», – сказал Бенхин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Лурье. Ранее Долина продала свою квартиру в Москве, но затем добилась отмены сделки, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье по оспариванию сделки.

В 2024 году СМИ сообщали, что Долина владеет двумя квартирами в элитном жилом комплексе «Янтарная резиденция», расположенном в юрмальском районе Дзинтари. ЕС ввел санкции против Долиной.