В Москве вынесли приговор за аферу с сертификатами о владении русским языком

Суд в Москве вынес приговор по делу о мошенничестве с сертификатами на знание русского языка

Tекст: Тимур Шайдуллин

Обвинительный приговор в отношении участников преступной группы вынесен в Москве, сообщает СК РФ. Им назначено наказание от двух до трех лет лишения свободы в колонии общего режима по статьям об организации незаконной миграции и злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие установило, что до 11 декабря 2023 года на юго-западе Москвы преступная группа, в которую входил сотрудник «Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина», оформляла иностранцам поддельные сертификаты о знании русского языка, истории и законодательства России. Эти документы использовались для получения миграционных льгот, включая вид на жительство, хотя большинство клиентов фактически не владели необходимыми знаниями.

В ходе расследования были допрошены свидетели, проведены обыски, обнаружена и изъята документация, подтверждающая причастность обвиняемых. Оперативные мероприятия проводились по месту жительства и работы фигурантов.

В СК России отметили, что казанные преступные действия способствовали оформлению, в том числе, вида на жительство на территории Московского региона».

Органы МВД по поручению следователей аннулировали документы, дающие иностранцам право на пребывание в России, если они были выданы на основании подложных сертификатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший начальник отдела МВД в районе Раменки в Москве признан виновным в получении взяток за фиктивную регистрацию мигрантов на сумму более 1,5 млн руб.

Ранее следователи также возбудили уголовное дело против начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Ростовской области и начальника отдела за незаконную миграцию.

А до этого суд в Казани назначил жителю города по имени Исус Петрович Христос два года условно за фиктивную регистрацию 45 иностранцев в квартире площадью 31,9 кв. метра.