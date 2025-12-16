  • Новость часаДмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
    16 декабря 2025, 20:40 • Новости дня

    В России создан эндопротез для спасения конечностей

    Российские ученые создали эндопротез для спасения конечностей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России появилась новая инженерно-тканная разработка, позволяющая избежать ампутации при серьезных повреждениях конечностей.

    Российские инженеры и медики представили новую ткане-инженерную конструкцию для замещения поврежденных костей конечностей. Разработку провели специалисты компании «ИТК Эндопринт» совместно с врачами госпиталя им. Бурденко. Новая технология позволяет избежать ампутации даже при повреждениях кости более 5 см, которые ранее считались критическими.

    Операционный директор «ИТК Эндопринт» Алена Казанбаева рассказала ТАСС, что спустя время собственная кость начинает прорастать внутри эндопротеза. По ее словам, конструкция выполнена по гибридной технологии, объединяющей титановые элементы и биоматериал.

    Инновация заключается в минимальной нагрузке на эндопротез, что продлевает срок его службы, а также в точном повторении изгиба натуральной кости для естественной подвижности.

    Эндопротез предназначен для пожизненного пребывания в организме и может полностью восстанавливать функцию конечности. Казанбаева отметила, что после имплантации такие эндопротезы позволяют военнослужащим возвращаться к выполнению боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые Уральского федерального университета создали новый материал для хирургического применения. Конструкции из этого материала могут использоваться в инженерии костной ткани.

    19 декабря 2025, 21:34 • Новости дня
    После массового отравления в пансионате Подмосковья погибло три человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В частном пансионате в Видном Московской области зафиксирована вспышка отравления, в результате которой скончались три человека, а еще 15 доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

    В доме престарелых городского округа Видное Московской области произошёл инцидент с массовым отравлением, сообщают в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, передает ТАСС. По данным силовиков, в экстренные службы поступили сообщения о жалобах на самочувствие среди проживающих в частном пансионате.

    В результате происшествия госпитализированы 15 человек с признаками отравления, ещё трое скончались. В пресс-службе отметили: «Точная причина смерти погибших будет установлена после проведения судебно-медицинских исследований».

    В правоохранительных органах уточнили, что общее количество пострадавших составляет не менее 20 человек. На месте проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в подмосковном Климовске 11-летний ребенок был госпитализирован с признаками отравления из-за запаха от ремонта пола в соседней квартире.

    До этого жильцы дома на юго-востоке Москвы отравились неизвестным газом, одному из пострадавших понадобилась госпитализация.

    А 23 ноября несколько несовершеннолетних участников IT-олимпиады в Центральном университете в Москве оказались в больнице с симптомами пищевого отравления.

    Комментарии (2)
    18 декабря 2025, 14:30 • Новости дня
    Роскосмос утвердил развертывание РОС на российском сегменте МКС

    Роскосмос утвердил развертывание РОС на МКС с последующим отделением

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов сообщил, что научно-технический совет Роскосмоса утвердил запуск и отделение Российской орбитальной станции (РОС) после завершения проекта Международной космической станции (МКС).

    Российская орбитальная станция (РОС) будет создана на базе российского сегмента Международной космической станции (МКС), а затем отделится для самостоятельного полета после завершения текущего проекта станции. Об этом объявил директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов, передает ТАСС.

    Он отметил, что научно-технический совет Роскосмоса утвердил этот сценарий как основной вариант. Орлов добавил, что при выборе орбиты РОС с углом наклонения 51,6 градуса учитывались геополитические аспекты, а проект несколько месяцев анализировала специальная комиссия.

    Стоимость всей программы оценивается в 608,9 млрд рублей. Первый этап предполагает запуск научно-энергетического модуля в конце 2027 года, а к 2030 году на орбиту отправят универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули. Это оборудование вместе с НЭМ составит ядро будущей орбитальной станции. На втором этапе до 2033 года запланировано расширение РОС путем стыковки еще двух целевых модулей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ведет работу по созданию собственной орбитальной станции параллельно с сохранением сотрудничества с США по МКС до 2028 года.

    Российская орбитальная станция создается для научных и технологических целей, а не для противостояния США, заявил Герой России, командир отряда космонавтов Роскосмоса, временно исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

    Новая станция получит более мощные энергоисточники по сравнению с МКС. Кроме того, специалисты из Новосибирска уже разрабатывают систему виртуальной дополненной реальности для обучения будущих космонавтов работе на новой российской станции.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 19:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 10:59 • Новости дня
    Ученые завершили испытания первого в России квантового компьютера

    Ученые завершили испытания первого в России 70-кубитного квантового компьютера

    Tекст: Мария Иванова

    В России представлен прототип первого в стране квантового компьютера на 70 кубитах, построенного на ионах иттербия, который успешно прошёл контрольный эксперимент.

    Российские ученые завершили испытания первого в стране 70-кубитного квантового компьютера на ионах иттербия, передает ТАСС.

    Разработку представила научная группа квантового проекта из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН. Установка создана в рамках реализации российской дорожной карты по квантовым вычислениям, которую курирует госкорпорация «Росатом».

    В компании «Росатом квантовые технологии» отметили, что успешная демонстрация нового вычислителя состоялась в ходе контрольного эксперимента. «Научной группой квантового проекта представлен прототип 70-кубитного квантового компьютера на ионах иттербия. Успешная демонстрация вычислителя прошла в ходе контрольного эксперимента», – сообщили в пресс-службе.

    Разработка и тестирование квантового компьютера считаются важным шагом для развития высокотехнологичных отраслей и повышения конкурентоспособности России в сфере квантовых технологий. Специалисты отмечают, что начало работы с такими масштабными вычислительными системами открывает новые перспективы для отечественных научных исследований и промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые установили мировой рекорд по точности квантовых вычислений.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране собраны прототипы квантовых компьютеров с высокими вычислительными характеристиками для решения сложнейших научных задач.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 07:24 • Новости дня
    Главврач Кремлевской поликлиники: Дожить до 120 лет реально

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главный врач поликлиники №1 Управления делами президента России Елена Ржевская заявила, что 120 лет жизни – реально достижимая цель на сегодняшний день.

    Среди пациентов поликлиники есть те, кто уже отпраздновал столетние дни рождения, сказала Ржевская ТАСС.

    По словам Ржевской, регулярная и обязательная диспансеризация является ключевым фактором увеличения продолжительности жизни.

    «Раннее выявление онкологии – и продолжительность жизни сразу же увеличивается. Все зависит от того, насколько правильно поставлен диагноз, насколько рано выявлен, а дальше профессиональное оказание помощи и возможность получить реабилитацию», – добавила она.

    Главврач рассказала, что в их поликлинике цикл замкнут благодаря наличию отделения реабилитации. Правильное питание, здоровый образ жизни и наблюдение за изменениями в организме необходимы для долголетия.

    Она также рекомендовала узнавать о болезни в роду, чтобы более осознанно подходить к контролю здоровья: если знать, от чего болели предки, можно выявлять риски и своевременно проходить нужные проверки.

    В 2024 году глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что генетически человек может прожить 120 лет, если он будет соблюдать определенные установки и активно заниматься профилактикой заболеваний.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 14:15 • Новости дня
    В Башкирии родился ребенок с необычайно длинной пуповиной

    В Башкирии родился ребенок с с необычайно длинной пуповиной в 150 см

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В перинатальном центре Башкирии впервые был зафиксирован случай появления света младенца с пуповиной, чья длина превышает норму в три раза.

    В Перинатальном центре РКБ им. Г. Г. Куватова в Уфе на свет появился ребенок с пуповиной длиной в 150 см. Это примерно втрое больше стандартного размера. Обычная длина пуповины составляет от 40 до 70 см, уточняет Минздрав Башкирии.

    Медики выявили у малыша и другие аномалии: два узла на пуповине, один из них двойной, ложный узел, участки тромбоза и двукратное обвитие пуповины вокруг тела плода. Врачи объяснили, что узлы могут привести к сдавлению сосудов и гипоксии, а варикозное расширение вен может привести к тромбозу и дальнейшему развитию.

    Однако благодаря налаженной работе акушеров-гинекологов и неонатологов роды завершились благополучно. На четвертые сутки после родов мать и новорожденный были выписаны домой.

    Специалисты отметили, что современные методы УЗИ, несмотря на свою информативность, не всегда позволяют заранее выявить все особенности развития плода. Некоторые из них становятся известны только после рождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские врачи провели первую в стране внутриутробную операцию девочке с диагнозом Spina Bifida в государственной клинике. Прорыв в этой области позволяет медикам спасти жизнь сотен детей с подобными патологиями.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 19:43 • Новости дня
    Свердловский Минздрав пообещал вернуть льготные лекарства участнику прямой линии

    Tекст: Ольга Иванова

    Жителю Краснотурьинска, который пожаловался президенту России Владимиру Путину на отсутствие льготных лекарств с ноября, власти региона пообещали выдать необходимый препарат в ближайшее время.

    Житель Краснотурьинска, пожаловавшийся президенту на прямой линии на отсутствие льготных лекарств в местных поликлиниках, в ближайшее время получит необходимый препарат, сообщает «Интерфакс». Об этом заявила вице-губернатор Свердловской области и глава регионального Минздрава Татьяна Савинова через пресс-службу областного Департамента информационной политики.

    По словам Савиновой, пациенту выписывали лекарства в июле, августе и октябре 2025 года – последний раз препарат был выдан на два месяца. Она добавила, что жителя Краснотурьинска пригласили в поликлинику, где ему снова выпишут необходимые медикаменты, и пообещала продолжить его обеспечение льготными лекарственными средствами.

    Вице-губернатор уточнила, что мужчина поступил в больницу в начале лета, выписанные препараты он начал получать после выписки, а сейчас нужное лекарство уже есть в наличии в аптеках региона.

    Напомним, во время прямой линии житель рассказал Владимиру Путину: «В городе Краснотурьинск прекратилась выдача льготных лекарств, положенных гражданам после перенесенных заболеваний и операций. Это происходит с ноября. Поликлиники города объясняют, что закончилось финансирование».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подчеркнул важность сохранения фиксированных цен на льготные лекарства даже в частных аптеках.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 16:04 • Новости дня
    Минпромторг рассказал о деталях работы над самолетом «Ладога»

    В Минпромторге рассказали о деталях создания самолета «Ладога»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские инженеры занялись созданием самолета для работы на региональных маршрутах, уделяя внимание замене устаревших моделей и разработке новых модификаций.

    Разработку многоцелевого самолета «Ладога» для региональных перевозок ведут российские специалисты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минпромторг. В ведомстве уточнили, что по программе ТВРС-44 сейчас изготовляется опытный экземпляр нового воздушного судна.

    Новый самолет рассчитан на перевозку до 44 пассажиров, для него предусмотрена также грузопассажирская версия. Проектом предполагается удлиненная модификация, которая сможет вместить 58 человек.

    В Минпромторге также напомнили о скором первом полете легкомоторного самолета «Байкал» с российским двигателем. Кроме того, отечественные разработки, такие как МС-21, по оценке министерства, обладают высокой конкурентоспособностью на глобальном авиарынке и коммерческим потенциалом. Одной из актуальных задач остается реализация проекта широкофюзеляжного самолета, который будет использоваться на международных и внутренних рейсах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на «Итогах года» президент России Владимир Путин заявил, что стране необходим новый самолет для региональных перевозок.

    Уральский завод гражданской авиации уже начал работы над первым опытным образцом самолета «Ладога». Испытания нового самолета стартуют в последнем квартале следующего года, а его сертификация должна завершиться к 2029 году.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 03:50 • Новости дня
    Диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год
    Диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Праздничная атмосфера, запахи и сервировка новогоднего стола усиливают аппетит, что может привести к перееданию даже здоровых людей, рассказала Ольга Ермошина, врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический нутрициолог и эксперт телеканала «Доктор».

    «Мы часто переедаем из-за гиперстимуляции рецепторов удовольствия. Также мы можем переедать за счет социальных факторов. Мы видим этот разнообразный стол, обилие еды, все едят, выпивают, вокруг куча приятных запахов. И за счет того, что еда в доступе, возникает желание съесть больше», – поделилась она с «Газетой.Ru».

    Доктор Ермошина пояснила, что за чувство голода и насыщения в организме отвечают гормоны грелин и лептин, но в разгар застолья их работу сбивают с толку древние механизмы.

    Основная ошибка, по словам диетолога, – сознательное голодание в течение дня перед праздником: эта тактика резко увеличивает риск переедания вечером из-за накопленного чувства голода.

    Ермошина рекомендовала употреблять за 15-30 минут до застолья одну-две столовые ложки псиллиума, растворенной в воде. Такой подход, по ее словам, формирует в желудке объемный гель и снижает количество съедаемой пищи на 25-30%.

    Врач советует придерживаться так называемой гарвардской тарелки: половину должны занимать некрахмалистые овощи и зелень, четверть – белковые продукты, четверть – сложные углеводы, которые можно заменить дополнительной порцией овощей. Начинать рекомендуется с овощей и салатов, а также делать паузы между блюдами и включать движение между приемами пищи.

    Она подчеркнула, что алкоголь стимулирует аппетит и снижает самоконтроль, поэтому стоит отдавать предпочтение сухим винам, не пить на голодный желудок и обязательно есть во время застолья.

    В завершение доктор Ермошина отметила, что даже десерты могут присутствовать на столе, главное – соблюдать умеренность и делить порции либо выбирать фрукты и ягоды.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гепатолог Вялов назвал привычки, разрушающие печень без симптомов. Диетолог Белоусова рассказала, возможно ли похудеть за месяц без вреда. Гастроэнтеролог Белоусов пояснил, в каких случаях полезны гречка и рис.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 15:59 • Новости дня
    Астроном подтвердил слова Путина о движении кометы 3I/ATLAS к Юпитеру

    Астроном подтвердил слова Путина о движении кометы 3I/ATLAS в сторону Юпитера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Межзвездная комета 3I/ATLAS весной пройдет рядом с Юпитером, при этом сейчас она находится на минимальном расстоянии в 269 млн км от Земли.

    Астроном, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев заявил, что комета 3I/ATLAS действительно движется по направлению к Юпитеру и весной окажется рядом с самой большой планетой Солнечной системы, передает ТАСС.

    Он отметил, что слова президента Владимира Путина о «посылке кометы к Юпитеру» демонстрируют его хорошую осведомленность в этом вопросе.

    Комета 3I/ATLAS и сейчас находится в непосредственной близости к точке минимального удаления от Земли, составляющей 269 млн км, но наблюдать ее можно только через мощные телескопы. Это лишь третье межзвездное тело, зафиксированное учеными за историю наблюдений.

    До этого в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президента спросили об инопланетянах на межзвездной комете 3I/ATLAS, которая приближается к Земле. Владимир Путин пошутил о том, что межзвездная комета 3I/ATLAS якобы является «секретным российским оружием» и подчеркнул, что небесное тело не представляет угрозы для планеты.

    Комета 3I/ATLAS утром в пятницу прошла на расстоянии 268 млн 918 тыс. км от Земли.

    За последние дни яркость кометы 3I/ATLAS, которую приняли за корабль инопланетян, уменьшилась примерно на треть. Между тем, анализ радиосигналов от кометы 3I/ATLAS подтвердил ее естественное происхождение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе проходит большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 17:32 • Новости дня
    Минздрав: Целевые договоры студентов-медиков не помешают рождению детей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов пояснил, что студентки-медики смогут приостановить целевой договор на время отпуска по беременности и родам.

    В Министерстве здравоохранения сообщили, что условия целевых договоров студентов-медиков и новые наставнические положения не станут препятствием для создания семьи и рождения детей.

    Помощник министра Алексей Кузнецов объяснил ТАСС, что целевой договор, заключаемый с будущими медиками и ординаторами, будет приостановлен на период отпуска по беременности и родам или ухода за ребенком.

    По словам Кузнецова, после окончания такого отпуска выпускница сможет продолжить обязательную работу по целевому направлению, и это не будет считаться нарушением договора. Штрафных санкций к молодым матерям не применяют.

    Ранее президент Владимир Путин на «Итогах года» прокомментировал обеспокоенность кемеровской студентки-медика о том, что период обязательной отработки может помешать рождению детей, отметив, что ожидание более высокого дохода или дополнительного образования не должно быть поводом откладывать создание семьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Путин заявил, что возможность продления выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет обсудят с учетом бюджетных ограничений. Глава государства отметил, что России необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину.


    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 20:06 • Новости дня
    «Почта России» заявила о готовности продавать лекарства

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Почта России» выразила готовность начать продажу лекарственных препаратов, если будет принято соответствующее законодательное решение.

    В пресс-службе госкомпании напомнили, что сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, который может разрешить продажу медикаментов через отделения почтовой связи, передает ТАСС.

    «Законопроект по продаже лекарственных препаратов на почте находится на рассмотрении, и мы готовы запустить ее в случае положительного решения», – заявили представители компании. В настоящее время «Почта России» уже реализует нелекарственные товары для здоровья.

    Ранее президент России Владимир Путин на «Итогах года» заявил, что важно рассмотреть возможность доставки лекарств с помощью «Почты России», чтобы жители самых труднодоступных районов своевременно получали необходимые препараты.

    Комментарии (2)
    19 декабря 2025, 01:55 • Новости дня
    Врач Вахрушева назвала уязвимые перед гонконгским гриппом группы населения

    Tекст: Катерина Туманова

    Группу риска по тяжелому течению гонконгского гриппа составляют дети, пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями, предупредила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета и кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

    «Развитию более тяжелых форм гриппа с осложнениями более подвержены люди старше 65 лет, дети до 5 лет, беременные женщины и люди с серьезным и хроническими заболеваниями», – рассказала она РИА «Новости».

    Лечение гонконгского гриппа включает соблюдение постельного режима, особенно в дни высокой температуры, обильное питье и использование симптоматических средств, например, жаропонижающих препаратов при температуре выше 38,5 градуса.

    Вахрушева подчеркнула, что противовирусные препараты прописывают только отдельным категориям пациентов и строго по назначению лечащего врача.

    Напомним, ранее доктор Вахрушева перечислила симптомы гонконгского гриппа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор опроверг сообщения об эпидемии гонконгского гриппа. Инфекционист Вознесенский спрогнозировал заболеваемость гонконгским гриппом. Глава Роспотребнадзора Попова предупредила о росте заболеваемости гриппом на новогодние праздники.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 12:48 • Новости дня
    Путин назвал создание «СКИФа» в Новосибирске большим успехом

    Tекст: Вера Басилая

    Завершение проекта российской установки-ускорителя «СКИФ» стало возможно, несмотря на серьезные задержки, связанные с западными санкционными ограничениями, заявил президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги недели».

    Владимир Путин объявил о завершении работ по созданию ускорительной установки «СКИФ», передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что специалисты из Сибирского отделения Академии наук успешно преодолели трудности, связанные с санкциями. «И действительно были некоторые задержки, связанные с санкционными делами, но нам удалось закончить, завершить эту работу. Это здорово», – заявил российский лидер во время прямой линии, отвечая на вопрос журналиста из Новосибирска.

    Путин пообещал постепенно улучшать условия для молодых ученых, включая обеспечение жильем и повышение заработной платы. По его словам, для науки необходима современная лабораторная база, и все социальные гарантии будут расширяться последовательно.

    Президент отметил, что западные страны неосознанно способствуют возвращению российских ученых на родину: многие сотрудники сферы науки возвращаются в Россию и из-за беспокойства за своих детей за границей.

    «Многие возвращаются, я сам лично разговаривал с такими специалистами. Молодые люди, которые раньше работали за рубежом, возвращаются сейчас на Родину, в Россию. Кстати говоря, наши так называемые западные «коллеги» нам активно в этом помогают», – сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

    Также Путин сообщил, что постарается лично присутствовать на запуске установки «СКИФ» в Новосибирске.

    «Я постараюсь приехать», – сказал глава государства.

     

    Основное кольцо мегасайенс-установки «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)» под Новосибирском планируют запустить в начале 2026 года.

    В наукограде Кольцово под Новосибирском создали компактную пушку для тестирования материалов ускорительного комплекса СКИФ.

    Китай пригласили участвовать в проекте нового коллайдера в Новосибирске.



    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    В столице Тывы запретили торговлю спиртным на все новогодние праздники

    В Кызыле запретили розничную продажу алкоголя с 31 декабря до 11 января

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Тывы ограничили продажу спиртного на все новогодние праздники, ресторанам и кафе это разрешили, но рекомендовали также отказаться от алкоголя.

    Власти столицы Тывы Кызыла приняли решение о введении временного запрета на розничную продажу алкогольной продукции, сообщает горадминистрация. Ограничение вступит в силу с 31 декабря и продлится до 11 января 2026 года. Запрет распространяется на все магазины города и касается в том числе и пива, однако не затрагивает точки общественного питания.

    Однако мэрия города рекомендовала руководителям ресторанов и кафе на этот период также приостановить продажу алкогольных и спиртосодержащих напитков, включая коктейли на их основе.

    В заявлении властей города подчеркивается, что мера введена в целях обеспечения общественной безопасности, защиты прав, здоровья и имущества горожан во время проведения массовых новогодних и рождественских мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее губернаторы Дальнего Востока объявили о планах ужесточить правила продажи алкоголя в своих регионах.

    До этого в Подмосковье заявили, что намерены ограничить продажу алкоголя в заведениях общепита в жилых домах.

    А вот в Вологодской области, наоборот, приняли решение смягчить ограничения на продажу алкоголя на новогодние праздники и сохранить обычный порядок до 11 января.

    Напомним, с 1 марта в этом регионе разрешили продажу спиртного по будням только с 12 до 14 часов и по выходным с 8 до 23 часов, только рестораны могут продавать алкоголь без ограничений.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 08:09 • Новости дня
    Врачи Гонконга опровергли связь гриппа H3N2 с территорией в названии

    Врачи Гонконга заявили об ошибочности термина «гонконгский грипп» для H3N2

    Tекст: Мария Иванова

    Существующий подтип вируса гриппа A(H3N2), ошибочно называемый «гонконгским», уже более 50 лет циркулирует по всему миру и вызывает ежегодные эпидемии, заявила представитель Департамента здравоохранения Гонконга Кетти Юн.

    Вирус гриппа, который в настоящее время циркулирует в России, нельзя называть «гонконгским», заявила представитель Департамента здравоохранения Гонконга Кетти Юн в беседе с корреспондентом ТАСС.

    Она подчеркнула, что названия штаммов формируются исходя из места их первого выделения и года, но это не означает географическое происхождение вируса.

    По словам Юн, сейчас некорректно использовать термин «гонконгский грипп» для подтипа A(H3N2), так как это давно известный сезонный вирус, который уже более 50 лет распространяется по всему миру. Аналогичное заблуждение, отметила она, касается и пандемии 1918–1920 годов, ошибочно получившей имя «испанский грипп», хотя возникла не в Испании.

    Юн также добавила, что вирус A(H3N2) не новый и не уникален для Гонконга. Впервые он был выявлен в Азии в 1968 году, вызвал пандемию 1968–1969 годов и тогда стал известен как гонконгский грипп. Его изолят получил название A/Hong Kong/1968, однако с тех пор вирус стал одним из сезонных и постоянно распространяется в разных странах.

    Представитель департамента отметила, что вирус H3N2, как и другие подтипы гриппа, эволюционирует, что приводит к появлению новых штаммов. На этом основании Всемирная организация здравоохранения ежегодно меняет состав сезонных вакцин, чтобы они наиболее эффективно защищали от новых циркулирующих вирусов, приводя в пример используемые для вакцинации на 2025–2026 годы новые штаммы, такие как A/Croatia/2023- и A/District of Columbia/2023-подобные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор опроверг распространение эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье.

    Дальний Восток и Сибирь лидируют среди регионов России по уровню заболеваемости этим штаммом.

    Особую группу риска по тяжелому течению заболевания составляют дети, пожилые, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

    Комментарии (0)
