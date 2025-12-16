В России создан эндопротез для спасения конечностей

Российские ученые создали эндопротез для спасения конечностей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российские инженеры и медики представили новую ткане-инженерную конструкцию для замещения поврежденных костей конечностей. Разработку провели специалисты компании «ИТК Эндопринт» совместно с врачами госпиталя им. Бурденко. Новая технология позволяет избежать ампутации даже при повреждениях кости более 5 см, которые ранее считались критическими.

Операционный директор «ИТК Эндопринт» Алена Казанбаева рассказала ТАСС, что спустя время собственная кость начинает прорастать внутри эндопротеза. По ее словам, конструкция выполнена по гибридной технологии, объединяющей титановые элементы и биоматериал.

Инновация заключается в минимальной нагрузке на эндопротез, что продлевает срок его службы, а также в точном повторении изгиба натуральной кости для естественной подвижности.

Эндопротез предназначен для пожизненного пребывания в организме и может полностью восстанавливать функцию конечности. Казанбаева отметила, что после имплантации такие эндопротезы позволяют военнослужащим возвращаться к выполнению боевых задач.

