Экспорт нефти из России в ЕС достиг максимума за полгода

Экспорт нефти из России в Евросоюз достиг максимума за полгода

Tекст: Тимур Шайдуллин

Поставки нефти из России в Евросоюз в октябре выросли в 1,5 раза по сравнению с сентябрем, передает РИА «Новости». Согласно данным Евростата, объем закупок достиг 324,2 млн долларов и стал максимальным за последние шесть месяцев.

В годовом выражении экспорт российской нефти ЕС в октябре снизился вдвое. Несмотря на краткосрочный рост, в целом уровень поставок остается значительно ниже прошлогоднего.

За период с января по октябрь суммарный объем поставок российской нефти на территорию Евросоюза составил 3,7 млрд долларов, что оказалось в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока ограничений на экспорт нефти и нефтепродуктов по установленному потолку цен до 30 июня 2026 года.

До этого главы МИД Европейского союза внесли в черный список 40 танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти.

Также сообщалось, что Еврокомиссия в начале 2026 года выступит с предложением о запрете для стран ЕС закупать российскую нефть.