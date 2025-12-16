Коков сообщил о росте зарплаты в Кабардино-Балкарии в 2025 году

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, это свидетельствует о росте на 113% по сравнению с предыдущими периодами. Коков также отметил, что реальная заработная плата населения увеличилась на 103,5%, передает РИА «Новости».

Он добавил, что положительная динамика по реальным доходам сохраняется на протяжении нескольких лет. В 2024 году душевой денежный доход населения достиг 45 443 рублей, тогда как в среднем по Северо-Кавказскому федеральному округу этот показатель составляет 40 600 рублей.

Коков подчеркнул, что такой рост объясняется реализацией национальных проектов и масштабными мерами поддержки семей с детьми, что позволило существенно увеличить доходы и стимулировать развитие экономики региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень бедности в Кабардино-Балкарии удалось снизить более чем в два раза с 2018 года. Президент России Владимир Путин отметил успехи Кабардино-Балкарии в сфере здравоохранения.