  • Новость часаДмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия отрезает Украину от Дуная
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций
    Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    16 декабря 2025, 16:04 • Новости дня

    ВМФ получил 19 кораблей и три подлодки с начала года

    Евтухов сообщил о передаче 19 кораблей и трех подлодок ВМФ РФ в 2025 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2025 году отечественные судостроители завершили строительство 19 надводных кораблей и трех подводных лодок для Военно-морского флота России.

    В 2025 году российские судостроители сдали Военно-морскому флоту России 19 надводных кораблей и три подводные лодки. Об этом рассказал ТАСС начальник управления администрации президента России по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов на церемонии поднятия флага на подводной лодке «Великие Луки» в Петербурге.

    Он отметил, что среди новых подлодок – стратегический атомный ракетоносец «Князь Пожарский», которому, по словам Евтухова, нет аналогов в мире. Кроме того, флот пополнился двумя неатомными подводными лодками «Якутск» проекта «Варшавянка» и «Великие Луки» модернизированного проекта «Лада», построенными на «Адмиралтейских верфях».

    Евтухов подчеркнул, что при строительстве этих кораблей применялись исключительно отечественные разработки, а уровень импортозамещения в ВМФ составляет практически 100%. Он заявил: «Еще раз хочу сказать, у нас самый современный Военно-морской флот. Это подтверждается не только российскими, но и международными экспертами».

    По его словам, темпы обновления флота продолжают расти, а российские производители способны обеспечивать Военно-морской флот современными кораблями и подлодками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная судостроительная корпорация подписала контракт с Минобороны России на строительство серии многоцелевых дизель-электрических подводных лодок проекта 677М «Лада».

    А Средне-Невский судостроительный завод заявил о намерении продолжить выпуск тральщиков проекта 12700 «Александрит» с улучшенным оснащением до 2050 года.

    До этого в Североморске прошла церемония приема в состав ВМФ первого патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин».

    20 декабря 2025, 18:51 • Новости дня
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины испугались появления квадрокоптера с российским флагом в Киеве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию киевских властей на сообщения о появлении над городом квадрокоптера с российским флагом, пишет «Комсомольская правда».

    По ее словам, украинские власти испугались и запретили даже вопросы задавать на эту тему.

    После того как в украинских СМИ появились фото и видео с дроном, Нацполиция заявила, что данная информация якобы является фейковой. По словам Захаровой, киевские чиновники предпочли не обсуждать произошедшее и сразу ограничили возможность обсуждать этот инцидент среди своих граждан.

    Позже Захарова в Telegram-канале сообщила, что в Нацполиции Украины признали, что «неидентифицированный дрон» действительно был поднят в Киеве.

    «С Праздником, с Днём работника органов безопасности. Видим, что отмечают его на Украине широко», – отметила Захарова.

    Ранее украинские СМИ писали, что неизвестные запустили беспилотник с флагом России над центром Киева.

    Комментарии (3)
    20 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя финансирование Киева со стороны Евросоюза, назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине.

    Виктор Орбан заявил, что в украинском конфликте неясно, кто на кого напал.

    Он отметил, что европейцы обсуждают моральность помощи стране, которой приписывается роль пострадавшей, хотя она не является маленькой и уточнил, что даже неясно, кто начал конфликт, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что существует миф о том, что Западная Европа не ощутит расходов на войну, потому что впоследствии Россию обяжут выплатить «репарации». По его словам, эта версия ошибочна, поскольку финансирование Киева ложится на плечи налогоплательщиков в странах Евросоюза.

    Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС. Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    Орбан разместил видеоролик с европейскими политиками и саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Президент России Владимир Путин назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и пообещал ЕС возможные тяжелые последствия.

    Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    Комментарии (6)
    20 декабря 2025, 19:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 16:40 • Новости дня
    В Челябинске подсудимый бросил в судью бетонные шарики

    В Челябинске завели дело после нападения подсудимого на судью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Челябинске подсудимый на заседании бросил в судью пять бетонных шариков, возбуждено уголовное дело, сообщило СК России.

    В Челябинске возбуждено уголовное дело после инцидента на судебном заседании, когда подсудимый бросил в судью пять бетонных шариков, сообщает РИА «Новости». Следствие уточняет, что мужчина был доставлен из СИЗО-1 в Центральный районный суд, где, не получив удовлетворения своего ходатайства, угрожал судье и бросил в его сторону приготовленные ранее предметы.

    В региональном СУСК пояснили, что речь идет о преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 296 УК – это угроза убийством или причинением вреда судье в связи с рассмотрением дела. Пресс-служба ведомства подчеркнула: «Следователем будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц».

    В ГУФСИН по Челябинской области добавили, что перед этапированием подсудимого провели обыск, и запрещенных предметов у него обнаружено не было. Сопровождение и охрана обвиняемого после доставки до суда уголовно-исполнительной системой не осуществлялись.

    В пресс-службе УФССП уточнили, что подсудимый был доставлен конвойной службой, и досмотр проводили исключительно сотрудники конвоя. Судебных приставов для обеспечения порядка на процесс судья не вызывал, нареканий к охране со стороны суда не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники полиции задержали мужчину, скрывшегося после избрания меры пресечения судом Воронежа.

    А в конце октября неизвестные совершили нападение на конвой ФСИН в Казани, после чего заключенный скрылся, а в городе объявили план «Перехват».

    Комментарии (2)
    20 декабря 2025, 10:38 • Новости дня
    Герой России Очир-Горяев объявил о готовности возвращения на СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дочь Героя России Нарана Очир-Горяева сообщила, что он вернется на СВО сразу после соответствующего распоряжения командования, отметив его преданность боевым товарищам.

    Командир штурмовой роты, Герой России Наран Очир-Горяев, готов вернуться на СВО, как только получит соответствующее распоряжение от руководства, передает РИА «Новости». Его дочь Виктория сообщила агентству, что отец не собирается оставлять свою команду. По её словам, Очир-Горяев «человек чести» и обязанность перед бойцами для него на первом месте.

    Она добавила, что после завершения СВО её отец намерен выйти на пенсию, сосредоточиться на здоровье и уделять больше времени внукам. Очир-Горяев занимает должность командира штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.

    Напомним, в пятницу на программе «Итоги года с Владимиром Путиным» Очир-Горяев рассказал президенту о взятии Северска.

    В беседе с главой государства он отметил, что большинство воюющих на СВО сегодня составляют те, кто родился в 1990-х, а их героизм и стойкость признает командование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее дочь Героя России сообщила, что ее отец отправился добровольцем на СВО сразу после объявления мобилизации в 2022 году.


    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 16:17 • Новости дня
    СК рассказал о ходе расследования массового отравления в Подмосковье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе массового отравления в пансионате Видного были госпитализированы более сорока человек, трое скончались, СК России ведет расследование уголовного дела по данному факту.

    В Московской области ведутся следственные действия по уголовному делу о массовом отравлении в пансионате для престарелых города Видное, сообщает СК России. В учреждении на момент происшествия находились 73 человека, из которых более 40 были доставлены в медицинские учреждения с отравлением различной степени тяжести. Трое из них скончались.

    Следователи и криминалисты регионального управления провели осмотр пансионата, изъяли соответствующую документацию, продукты питания и посуду для анализа. Представители Роспотребнадзора взяли дополнительные пробы пищи, которые направлены на экспертизу.

    По уголовному делу проводятся допросы руководства пансионата и постояльцев, устанавливаются причины и условия, которые могли привести к трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отравление в доме престарелых города Видное произошло накануне. Тогда сообщалось о 15 пострадавших.

    Ранее в подмосковном Климовске 11-летний ребенок был госпитализирован с признаками отравления из-за запаха от ремонта пола в соседней квартире.

    А 23 ноября несколько несовершеннолетних участников IT-олимпиады в Центральном университете в Москве оказались в больнице с симптомами пищевого отравления.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 16:04 • Новости дня
    Минпромторг рассказал о деталях работы над самолетом «Ладога»

    В Минпромторге рассказали о деталях создания самолета «Ладога»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские инженеры занялись созданием самолета для работы на региональных маршрутах, уделяя внимание замене устаревших моделей и разработке новых модификаций.

    Разработку многоцелевого самолета «Ладога» для региональных перевозок ведут российские специалисты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минпромторг. В ведомстве уточнили, что по программе ТВРС-44 сейчас изготовляется опытный экземпляр нового воздушного судна.

    Новый самолет рассчитан на перевозку до 44 пассажиров, для него предусмотрена также грузопассажирская версия. Проектом предполагается удлиненная модификация, которая сможет вместить 58 человек.

    В Минпромторге также напомнили о скором первом полете легкомоторного самолета «Байкал» с российским двигателем. Кроме того, отечественные разработки, такие как МС-21, по оценке министерства, обладают высокой конкурентоспособностью на глобальном авиарынке и коммерческим потенциалом. Одной из актуальных задач остается реализация проекта широкофюзеляжного самолета, который будет использоваться на международных и внутренних рейсах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на «Итогах года» президент России Владимир Путин заявил, что стране необходим новый самолет для региональных перевозок.

    Уральский завод гражданской авиации уже начал работы над первым опытным образцом самолета «Ладога». Испытания нового самолета стартуют в последнем квартале следующего года, а его сертификация должна завершиться к 2029 году.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 12:20 • Новости дня
    СК сообщил о применении HIMARS при обстреле колледжа Горловки

    СК РФ установил применение HIMARS по колледжу и жилым домам Горловки 

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спортзал колледжа промышленных технологий в Горловке оказался практически полностью разрушен после ракетного удара с применением HIMARS, сообщили в СК России.

    Американская реактивная система залпового огня HIMARS была использована при обстреле спортивного зала Горловского колледжа промышленных технологий, передает РИА «Новости» .

    Сотрудник Следственного комитета России рассказал, что в результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, образовательные учреждения и жилые дома – в некоторых уничтожен фасад, выбиты окна. На месте происшествия нашли фрагменты, которые предположительно относятся к натовской РСЗО HIMARS.

    По данным корреспондента РИА «Новости» , снаряд попал непосредственно в помещение спортзала, из-за чего обрушились перекрытия. Сам спортзал, как отмечают очевидцы, разрушен полностью и восстановлению не подлежит.

    Очевидец обстрела Александр заявил: «Увидел яркую вспышку и такое что-то громкое. Это спортзал машиностроительного колледжа. Разрушен полностью спортзал. Все. Ремонту не подлежит».

    В результате удара пострадали также школа, ясли-сад, учебное заведение и несколько многоквартирных и частных домов в Горловке, что подтвердило управление администрации руководства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские военные обстреляли с помощью РСЗО HIMARS школу в Горловке, а также нанесли повреждения котельной, 13 жилым домам, двум автомобилям, линии электропередачи и газопроводам.

    До этого украинские войска применили реактивную артиллерию HIMARS при обстреле улицы Пушкинской в Центрально-Городском районе Горловки, в результате чего пострадали 16 человек, среди которых был четырехмесячный ребенок.

    А в январе ракетами HIMARS в Горловке были повреждены техникум и школа искусств.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 15:22 • Новости дня
    Названа стоимость проведения выборов на Украине

    Замглавы ЦИК Украины Дубовик озвучил расходы на все виды выборов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Проведение всех видов выборов на Украине требует около 20 млрд гривен, что эквивалентно 472 млн долларов, сообщили в ЦИК страны.

    Проведение выборов в США оценивается в 20 млрд гривен, что эквивалентно примерно 472 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ЦИК страны Сергея Дубовика в интервью агентству РБК-Украина. По его словам, это расходы на все три вида выборов, местные органы самоуправления.

    Напомним, что президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве отказались проводить новые выборы, ссылаясь на невозможность их проведения до окончания действия военного положения.

    Президент Владимир Путин ранее напомнил, что Украина забывает о решении своего же Конституционного суда, принятое еще в мае 2014 года, согласно которому срок полномочий главы государства продлен быть не может. Как отметил российский лидер, это означает, что полномочия Зеленского истекли вместе с его легитимностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил , что настал подходящий момент для проведения выборов в Украине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в тот же день выразил готовность провести выборы в течение 90 дней при условии, что Запад обеспечит безопасность хода голосования.

    19 декабря президент РФ Владимир Путин на «Итогах года» сказал , что Россия готова подумать над тем, чтобы прекратить удары вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов. Президент также отметил, что 5-10 млн украинцев, которые проживают в России, должны иметь право голоса в случае выборов на Украине.

    Центральная избирательная комиссия готова организовать голосование для украинских граждан на территории России, если будет принято соответствующее решение, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 12:05 • Новости дня
    Турция усилила защиту от сбившихся с курса БПЛА

    Минобороны Турции объявило о мерах по защите от потерявших управление БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Турции приняли дополнительные меры по защите критически важных объектов в Черном море на фоне угроз со стороны беспилотников.

    Министр обороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что в стране приняты меры по защите энергетических объектов на Черном море от угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. Он отметил, что «мы принимаем необходимые меры для защиты наших критически важных надводных и подводных сооружений в Черном море», подчеркнув особую важность буровых судов.

    По словам Гюлера, разработаны средства противодействия БПЛА, которые теряют управление, а также меры против угроз, исходящих из-под воды.

    Глава Минобороны обратил внимание на то, что война между Россией и Украиной сопровождается активным применением беспилотников обеими сторонами, что создает опасность для торговых судов и пассажирских самолетов в этом регионе. Гюлер также пояснил, что меры защиты касаются не только БПЛА, но и безэкипажных катеров.

    Кроме того, министр рассказал о деталях инцидента 15 декабря, когда турецкие ВВС сбили беспилотник над Черным морем. БПЛА был труднообнаружимым и потерял управление, после чего его сопровождали F-16 и уничтожили ракетой класса воздух–воздух в безопасной зоне, вдали от населенных пунктов. Поиски обломков продолжаются.

    После обнаружения потерявшего курс беспилотника были срочно приняты меры предосторожности для воздушного движения. Все рейсы, проходившие по сходным маршрутам, перенаправили на запасные аэродромы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, уточнил Гюлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о серьезной угрозе безопасности судоходства в Черном море из-за участившихся атак на торговые и гражданские суда. Турецкий лидер призвал не использовать Черное море для сведения счетов.

    Напомним, в начале декабря возле берегов Турции на российское судно Midvolga 2 совершили атаку с помощью воздушного беспилотника.

    Кроме того, два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признались в нападении на танкеры в Черном море.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 14:24 • Новости дня
    Карасин призвал к жесткому международному суду над хозяевами «Миротворца»

    Сенатор Карасин: Владельцы «Миротворца» достойны жесткого суда на международном уровне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин считает, что владельцы украинского экстремистского сайта «Миротворец» должны предстать перед судом на международном уровне.

    Владельцев украинского сайта «Миротворец» необходимо привлечь к суровой ответственности на международном уровне, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, передает ТАСС. Сенатор отметил, что этот ресурс является экстремистским, и подобные действия не должны оставаться безнаказанными.

    Карасин не исключает, что владельцы портала будут пытаться уйти от ответственности, меняя свое местоположение или документы, однако уверен: подобные действия будут квалифицированы как международно наказуемые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский экстремистский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных 25 российских детей в возрасте от трёх до девяти лет.

    До этого знаменитые российские футболисты, в том числе Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов, оказались в этой базе за участие в «Матче Героев» с военнослужащими.

    Напомним, ранее сообщалось, что суд в Донецке будет рассматривать дела ключевых военных преступников Украины, и Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.


    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 13:36 • Новости дня
    Стало известно о нехватке поваров в армии Норвегии

    Forsvarets forum сообщил о нехватке поваров в армии Норвегии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Недостаток поваров стал серьезной проблемой для норвежских вооруженных сил на фоне политики по усилению обороны и увеличения численности солдат, пишут местные СМИ.

    Армейский журнал Норвегии Forsvarets forum сообщил, что вооруженные силы страны испытывают значительную нехватку поваров, передает РИА «Новости». В публикации подчеркивается, что Осло увеличивает оперативный потенциал и расширяет состав армии, что приводит к необходимости в большем количестве приготовленной пищи для военнослужащих.

    «Большему количеству солдат нужно больше еды. Для этого нужно больше людей, которые умеют готовить», – отмечается в сообщении Forsvarets forum.

    В итоге из-за роста потребности в персонале власти Норвегии решили выделить дополнительные средства на ускорение найма специалистов для пищевых подразделений армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина и Норвегия договорились о совместном производстве беспилотников для ВСУ. Также сообщалось, что в армии Норвегии сравнялась доля мужчин и женщин.

    Кроме того, СМИ писали, что норвежские солдаты проводят тренировочные похороны из-за опасений обострения конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 15:04 • Новости дня
    Лавров предложил странам Африки открывать посольства в Москве

    Лавров анонсировал открытие 15 российских торгпредств в странах Африки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров предложил странам Африки, не имеющие посольств в Москве, рассмотреть возможность их открытия, также он анонсировал открытие к концу 2026 года открытие 15 торгпредств России в странах Африки.

    Россия предлагает африканским странам, которые еще не открыли свои посольства в Москве, рассмотреть возможности создания таких диппредставительств, передает ТАСС . Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с этой инициативой на пленарной конференции Форума партнерства Россия – Африка в Каире, отметив, что Москва окажет всестороннюю поддержку в этом вопросе.

    Глава российского МИД сообщил, что в этом году посольства России начали работу в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, а в ближайшем будущем предполагается их открытие в Гамбии, Либерии, Того и на Коморских островах.

    Лавров также сообщил, что Россия и страны Африки подготовят новый стратегический документ к третьему саммиту, запланированному на 2026 год. «Уверен, что к запланированному на следующий год третьему саммиту нам удастся подготовить новый стратегический документ, всецело соответствует требованиям следующих этапов наших отношений», - заявил министр.

    Министр отметил рост числа межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству: сейчас их 19, а в ближайшее время будет создано еще 13. Лавров поручил африканским партнерам перевести достигнутые договоренности в практическую плоскость.

    Еще одним направлением развития сотрудничества, по словам Лаврова, станет расширение сети российских торговых представительств на африканском континенте. Планируется, что уже к концу 2026 года такие торгпредства будут работать в 15 странах Африки, и эта работа будет продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Лавров зачитал приветственное слово Владимира Путина на открытии конференции в Каире.

    Также Министр провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси. Российская сторона выразила благодарность Египту за объективный подход к вопросу Украины и заявила о развитии сотрудничества в сфере туризма.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    В столице Тывы запретили торговлю спиртным на все новогодние праздники

    В Кызыле запретили розничную продажу алкоголя с 31 декабря до 11 января

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Тывы ограничили продажу спиртного на все новогодние праздники, ресторанам и кафе это разрешили, но рекомендовали также отказаться от алкоголя.

    Власти столицы Тывы Кызыла приняли решение о введении временного запрета на розничную продажу алкогольной продукции, сообщает горадминистрация. Ограничение вступит в силу с 31 декабря и продлится до 11 января 2026 года. Запрет распространяется на все магазины города и касается в том числе и пива, однако не затрагивает точки общественного питания.

    Однако мэрия города рекомендовала руководителям ресторанов и кафе на этот период также приостановить продажу алкогольных и спиртосодержащих напитков, включая коктейли на их основе.

    В заявлении властей города подчеркивается, что мера введена в целях обеспечения общественной безопасности, защиты прав, здоровья и имущества горожан во время проведения массовых новогодних и рождественских мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее губернаторы Дальнего Востока объявили о планах ужесточить правила продажи алкоголя в своих регионах.

    До этого в Подмосковье заявили, что намерены ограничить продажу алкоголя в заведениях общепита в жилых домах.

    А вот в Вологодской области, наоборот, приняли решение смягчить ограничения на продажу алкоголя на новогодние праздники и сохранить обычный порядок до 11 января.

    Напомним, с 1 марта в этом регионе разрешили продажу спиртного по будням только с 12 до 14 часов и по выходным с 8 до 23 часов, только рестораны могут продавать алкоголь без ограничений.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 12:54 • Новости дня
    Более 8,5 млн школьников прошли занятия курса «Россия – мои горизонты»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новом учебном году профориентационный курс «Россия – мои горизонты» привлек внимание миллионов школьников России и получил обновленную версию с региональным компонентом.

    По итогам первого полугодия 2025/26 учебного года курс «Россия – мои горизонты» охватил более 8,5 млн учеников 6–11 классов по всей стране. Фонд Гуманитарных Проектов, федеральный оператор Единой модели профориентации «Билет в будущее», в партнерстве с Обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России через современные форматы познакомили ребят с востребованными профессиями в легкой промышленности, судостроении, пищевой промышленности, космической и энергетической отраслях и другими.

    За первое полугодие учащиеся прошли 16 внеурочных занятий, включая профориентационные, практико-ориентированные и отраслевые, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Отраслевые занятия, подготовленные Фондом Гуманитарных Проектов совместно с Обществом «Знание», включают в том числе 25 уникальных просветительских видеороликов, адаптированных под разные возрастные категории. На занятиях участники курса познакомились с ведущими компаниями и предприятиями страны.

    Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил: «Курс «Россия – мои горизонты» – это живой, востребованный проект, который помогает миллионам школьников по всей стране осознанно выбрать свой профессиональный путь». Он подчеркнул, что развитие курса и включение регионального компонента укрепляет связь образования и будущего каждого школьника.

    На платформе «Билет в будущее» за первое полугодие было скачано 3 миллиона сценариев занятий, а наибольшей популярностью пользовались профориентационные занятия «Открой свое будущее» и «Познаю себя». Особое внимание уделялось отраслевым занятиям, адаптированным под регионы, что дало возможность школьникам познакомиться с рынком труда своего края.

    Внедрение регионального компонента позволило регионам России замещать занятия курса темами, актуальными для местной экономики. Например, школьники из Луганской Народной Республики участвовали в занятиях, полностью адаптированных под ключевые отрасли региона, а такие регионы как Камчатский край, Дагестан, Свердловская область и другие сделали акцент на собственных экономических специализациях.

    Очно в рамках курса прошло множество мероприятий: профориентационный форум во Владивостоке объединил более 150 тыс. участников из 62 регионов, а в открытых встречах с отраслевыми экспертами участвовали около 4 тыс. школьников в различных регионах страны. Регионы-лидеры по количеству очных заявок – Московская область, Москва, Краснодарский край, Петербург, Челябинская, Омская, Самарская и Новосибирская области.

    В 2025 году курс «Россия – мои горизонты» был включен в федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» и получил статус Электронного образовательного ресурса, подтверждающий его соответствие государственным стандартам качества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Национальном центре «Россия» стартовала серия тематических программ «Платформа будущего: 100 проектов России».

    А до этого Минсельхоз и общество «Знание» запустили специальные ролики о достижениях России в аграрной отрасли.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 17:53 • Новости дня
    Женщина погибла при взрыве в Белгородской области

    Гладков: Женщина погибла при взрыве в Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Шебекинском округе Белгородской области женщина погибла в результате подрыва на взрывном устройстве, еще один мужчина пострадал при атаке дрона на машину, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В районе села Безлюдовка Шебекинского округа Белгородской области женщина погибла после того, как подорвалась на взрывном устройстве. «От полученных ранений она скончалась на месте... Искренние соболезнования родным и близким погибшей», – написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    Также в субботу в Шебекино дрон атаковал автомобиль, которым управлял мужчина. В результате удара FPV-дрона у пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение спины. Бойцы самообороны доставили мужчину в Шебекинскую центральную районную больницу.

    Гладков уточнил, что после оказания первой медицинской помощи бригада скорой помощи транспортирует пострадавшего в горбольницу №2 Белгорода. В результате атаки автомобиль также был повреждён.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Валуйском округе обнаружили поврежденную машину с телами двух погибших женщин после украинской атаки на Белгородскую область.

    До этого в ходе атаки украинского беспилотника в ночь на пятницу были повреждены более 40 квартир в десяти многоквартирных домах Белгорода.

    А в результате атаки украинских FPV-дронов на Белгородскую область 17 декабря погиб один человек, а еще десять получили ранения.

    Комментарии (0)
    Главное
    США перехватили не находящийся под санкциями танкер у Венесуэлы
    СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка от взрыва в Химках
    CBS сообщил о полном засекречивании 550 страниц дела Эпштейна
    Россия поставила Китаю в ноябре рекордное количество золота
    Пассажирка бизнес-класса напала на бортпроводницу рейса Москва – Новокузнецк
    Маск стал первым в истории человеком с состоянием выше 700 млрд долларов
    Суд приостановил работу пансионата в Видном после массового отравления