Мишустин наградил победителей премии правительства в сфере культуры

Премьер-министр Михаил Мишустин вручил премии правительства 2025 года за достижения в области культуры, передает ТАСС. Торжественная церемония состоялась в Доме правительства в Москве. Награда ежегодно присуждается авторам ярких проектов в кино, театре, литературе, музыке, архитектуре и народном творчестве.
В этом году семь премий по 3 млн рублей получили создатели разнообразных культурных инициатив. Одной из ключевых наград удостоен мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера, где в скульптуре дружинников отразили черты современных героев-десантников. Это подчеркивает связь времен и символизирует преемственность поколений.
Лауреатами стали и создатели павильона «Атом» на ВДНХ – первого крупного объекта подобного уровня за последние 30 лет, который стал крупнейшим российским просветительским центром по атомной энергетике. Среди победителей – необычный женский фестиваль циркового искусства «Принцесса цирка», а также фестиваль «Видеть музыку» с премией «Легенда», поддерживающий музыкальные театры России и чествующий ветеранов сцены.
В список вошел документальный конкурс «Россия – взгляд в будущее», помогающий региональным режиссерам создавать десятки кинолент, востребованных на фестивалях и в кинотеатрах. Кроме того, отмечены проекты «Лермонтов в музыке, театре и кино» в Пятигорске и спектакль «В сиреневом саду» Тамбовского драмтеатра, посвященный 150-летию Рахманинова и способствующий патриотическому воспитанию молодежи.
Как отметил Михаил Мишустин, особое значение премии придается «просветительству, сохранению наследия и патриотическому воспитанию», и творчество лауреатов, по словам премьера, «формирует современное культурное пространство России».