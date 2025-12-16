Миллиардер Игнатьев захотел купить разорившуюся аутлет-деревню Zsar в Финляндии

Tекст: Тимур Шайдуллин

О намерении приобрести обанкротившуюся три года назад аутлет-деревню Zsar на востоке Финляндии сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Helsingin Sanomat. По данным издания, предложение о покупке комплекса, расположенного недалеко от пункта пропуска «Ваалимаа», поступило от компании российского миллиардера Виктора Игнатьева.

Газета отмечает, что в ноябре Игнатьев зарегистрировал в Финляндии компанию Datatriumnord, которая занимается владением недвижимостью и розничной торговлей. По мнению журналистов, это было сделано во многом и для покупки этой разорившейся, но некогда с помпой открытой деревни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году аутлет-деревня Zsar открылась рядом с российско-финской границей, и ее запуск рассчитывали на туристов с России и международные бренды.

После закрытия границы с Россией аутлет пришел в запустение, а владельцы в 2022 году заявили о банкротстве. Уже более двух лет объект не могут продать, несмотря на то, что в 2023 году аутлет продавался за 70 тыс. евро, но сделка не состоялась.