Эрдоган отметил угрозу безопасности из-за нападений на суда в Черном море

Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине

Tекст: Андрей Резчиков

«По трассе Одесса – Рени через Днестр обеспечивалась логистика из портов Измаила. Эти грузы шли из Румынии и частично Молдавии. Речь идет о том, чтобы сделать доставку этих грузов крайне неудобной. Их можно будет доставлять обходными путями через, например, Румынию, но со значительными затруднениями, что неизбежно будет отражаться на ситуации на фронте», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Чтобы произошла полная изоляция фронта, Россия должна начать наносить удары по украинским мостам через Днепр, пояснил собеседник. Однако сейчас уже можно говорить о нарушении логистики украинской группировки войск в юго-западной части Одесской области (включая подходы к Измаилу и дунайским портам).

«Повторные удары по ключевому автомобильному мосту на трассе М-15 Одесса – Рени неизбежны, потому что мы бьем легкими боеприпасами, боевые части не превышают сотни килограмм. Опоры моста, который строился в советское время, ими не снесешь. Но здесь действует тот же фактор, который противник использовал при ударах по нашим мостам в Мариуполе, по Антоновскому мосту через Днепр и в других местах, когда в покрытии появлялось столько отверстий, что движение автотранспорта и поездов становилось невозможным», – пояснил собеседник.

С учетом стоимости дронов типа «Герань» наносить удары по украинским мостам «можно хоть ежедневно, это элементарно и дешево». Раньше Россия не прибегала к этой тактике.

«В конечном итоге у противника пропадает желание ремонтировать его. Конечно, нужно учитывать, что параллельно мосту возводятся понтонные переправы, но и они легко уничтожаются», – добавил спикер.

В пятницу Россия нанесла повторный удар беспилотником «Герань» по ключевому автомобильному мосту на трассе М-15 «Одесса – Рени» через Днестр в селе Маяки Одесской области. Эта переправа соединяет юго-западную часть Одесской области с остальной Украиной, а также Украину – с Молдавией и Румынией. Как пишут украинские СМИ, удары также наносились баллистикой.

Первый удар был нанесен в четверг и тоже с помощью «Герани». Как отмечали военкоры и блогеры, мосту были причинены незначительные повреждения, но движение было закрыто в обе стороны. Судя по видео, которые появились в украинских пабликах, после повторной атаки мост получил гораздо более существенные повреждения – в полотне появились сквозные дыры. Несущие конструкции уцелели, но сильно деформированы.

По информации украинского издания «Страна», движение в пункты пропуска и в населенные пункты в западной части Одесской области пока не осуществляется, трасса Одесса – Рени закрыта для грузового транспорта. Также наблюдается перегрузка пункта пропуска «Могилев-Подольский – Отач» на границе с Молдавией в Винницкой области.

Украинский топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин полагает, что обстрел моста может заблокировать 60% импорта топлива на Украину, что приведет к росту цен и к дефициту бензина. А в случае полного уничтожения моста попасть в Измаил из «материковой» части Одесской области и обратно можно будет только через Румынию. При том, что 60% импорта топлива идет в Украину через дунайские порты.