    16 декабря 2025, 14:49 • Новости дня

    В США спрогнозировали вероятность нового шатдауна начале 2026 года

    The Hill: США в начале 2026 года может ожидать новый шатдаун

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В начале 2026 года Соединенным Штатам может грозить очередная приостановка работы правительства из-за разногласий по финансированию здравоохранения, пишут американские СМИ.

    О вероятности нового шатдауна в США сообщила газета The Hill, передает ТАСС.

    Сенаторы не смогли достичь соглашения о продлении федеральных субсидий по программе Obamacare, и переговоры между демократами и республиканцами завершились безрезультатно.

    По информации издания, сенаторы от правящей партии заблокировали продление поддержки, из-за чего демократы рассматривают возможность использовать угрозу шатдауна как инструмент давления на оппонентов для принятия уступок по расходам на здравоохранение.

    Один из сенаторов-демократов заявил, что приостановка работы правительства в начале 2026 года вполне вероятна, если соглашение с республиканцами не будет достигнуто до конца января.

    Другой представитель демократов рассказал The Hill, что его партия может воспользоваться вопросом финансирования как рычагом воздействия на президента США Дональда Трампа, если он примет решение о масштабных военных ударах по Венесуэле.

    Напомним, частичная приостановка работы федерального правительства в стране началась в полночь 1 октября из-за отсутствия финансирования и разногласий между Республиканской и Демократической партиями по ряду статей расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов из-за бюджетного кризиса. Около 750 тыс. федеральных служащих остались без работы.

    Дональд Трамп 12 ноября подписал закон о финансировании работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно, что завершило рекордный в истории страны 43-дневный шатдаун.

    После этого министр образования США Линда Макмэон заявила, что эта ситуация подтвердила необходимость ликвидации возглавляемого ею ведомства.

    18 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление публичному обращению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту США Дональду Трампу с просьбой не вмешиваться в вопросы европейской демократии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству, что был поражен призывом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Дональду Трампу не вмешиваться в дела европейской демократии.

    Лавров отметил непосредственность и публичность этого обращения и заявил: «Я был поражен непосредственностью политических деятелей, когда неделю назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в европейскую демократию».

    Лавров обратил внимание на то, что несмотря на заявления европейских политиков, Евросоюз не стесняется оказывать влияние на политические процессы в других странах. В качестве примера он назвал Румынию и Молдавию, отметив: «Румыния, Молдавия у всех на слуху. Ничтоже сумняшеся эти люди выдают такие сентенции».

    Он добавил, что Россия находится в центре внимания западных политтехнологов, особенно когда речь идет об избирательных технологиях и внешнем влиянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен 12 декабря заявила, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в демократические процессы в странах Евросоюза.

    Уже в четверг на саммите ЕС фон дер Ляйен отметила, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания до тех пор, пока не будет найдено решение по вопросу финансовой поддержки для Украины.

    Она также подчеркнула, что российские активы, замороженные в Европе, останутся под блокировкой вплоть до нового решения Евросоюза, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине и не компенсирует Киеву весь ущерб.

    19 декабря 2025, 10:30 • Новости дня
    Politico: Мелони и де Вевер разрушили план по изъятию активов России
    @ Marco Iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    План Евросоюза по использованию российских замороженных активов для кредита Украине провалился из-за позиций премьер-министра Бельгии Барта де Вевера и главы кабмина Италии Джорджи Мелони, сообщает Politico.

    В последние дни перед саммитом дипломаты Евросоюза пытались убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера одобрить использование доходов от российских активов для поддержки Украины и предоставили дополнительные финансовые гарантии для защиты интересов Бельгии. Основная часть российских активов в Европе находится в Euroclear, зарегистрированной в Бельгии, и де Вевер требовал от других стран неограниченных выплат в случае возврата денег Россией, пишет Politico.

    Это условие оказалось неприемлемым даже для сторонников схемы, и план получил прозвище «чек в белую». На фоне внутриполитической поддержки в Бельгии тактика де Вевера привела к росту недовольства среди других лидеров Евросовета. Страны-члены стали обсуждать возможность обойти вето Бельгии, однако к этому не пришлось прибегать.

    В это время Бельгия и Италия тайно выдвинули альтернативу – выпуск совместного долга Евросоюза, чтобы заменить план по российским активам. Французский президент обосновал: «Это оказался самый реалистичный и практичный вариант».

    На том же саммите обсуждался и торговый договор между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР, за который выступал канцлер Германии Фридрих Мерц. Против соглашения возражала премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которой удалось добиться отсрочки заключения сделки до января и совместно с де Вевером заблокировать оба ключевых проекта Мерца. Мелони прокомментировала решения фразой: «Победил здравый смысл».

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер охарактеризовал попытки европейских стран изъять российские активы как сложные и опасные, сравнив эти действия с ситуацией вокруг «Титаника».

    Лидеры Евросоюза не смогли согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов в пользу Украины, что стало серьезным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    На встрече ЕС на высшем уровне участники не приняли решение о выдаче Киеву «репарационного кредита» за счет экспроприации российских средств.

    ЕС договорился предоставить Украине 90 млрд евро помощи за счет займов на финансовых рынках под гарантии бюджета Евросоюза, однако Венгрия, Чехия и Словакия освобождены от этих обязательств.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал провал попыток конфискации российских активов ударом по политическому капиталу Урсулы фон дер Ляйен, Мерца и их союзников.

    Кремль пообещал задействовать все правовые меры в случае изъятия российских активов в ЕС.

    Центральный банк России намерен требовать компенсацию через российские арбитражные суды у банков Европейского союза в случае использования или блокировки активов без согласия.

    20 декабря 2025, 19:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    18 декабря 2025, 21:09 • Новости дня
    Туск заявил о переломе по вопросу активов России на саммите ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече лидеров ЕС в Брюсселе обсуждался возможный переход к экспроприации российских активов с целью финансирования Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о достижении некоего «перелома» на саммите Евросоюза по вопросу экспроприации российских активов.

    По его словам, после долгих обсуждений страны ЕС пришли к единому мнению, что стоит попробовать этот шаг, но ряд государств планируют настаивать на дополнительных гарантиях для себя, передает ТАСС.

    Туск отдельно обратил внимание, что дебаты по части «репарационного кредита» будут продолжаться еще много часов и теперь сосредоточены на технических аспектах экспроприации. Польский премьер отметил: «Я должен быть осторожным в формулировках, однако, мы наверняка находимся после перелома».

    Глава польского правительства добавил, что в Европе не собираются рассматривать иные способы финансирования Украины за счет резервов ЕС ввиду позиции части стран, препятствующих таким вариантам. Таким образом, вопрос использования российских активов стал основным сценарием помощи Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Дональд Туск столкнулся с напором журналистов на саммите Евросоюза. Туск также намекнул на возможность скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29.

    До этого в четверг сотрудники сил правопорядка применили слезоточивый газ при разгоне фермерских протестов у здания Европарламента, где проходит саммит ЕС.


    18 декабря 2025, 09:25 • Новости дня
    Трампу передали ящик икры из Хабаровского края

    Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из Хабаровского края

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.

    Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф вручил Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Продукт был произведен на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района, передает ТАСС.

    Как сообщили в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края, Уиткофф сначала попробовал местную икру во время обеда в московском ресторане «Савва» перед началом переговоров с президентом России.

    Угощение произвело на спецпредставителя такое большое впечатление, что ему преподнесли целый ящик, который он затем доставил в США для президента Трампа.

    Президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в начале декабря.

    Кушнер и Уиткофф ранее пообедали с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, где им подали посикунчики и блюда русской кухни.

    19 декабря 2025, 21:34 • Новости дня
    После массового отравления в пансионате Подмосковья погибло три человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В частном пансионате в Видном Московской области зафиксирована вспышка отравления, в результате которой скончались три человека, а еще 15 доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

    В доме престарелых городского округа Видное Московской области произошёл инцидент с массовым отравлением, сообщают в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, передает ТАСС. По данным силовиков, в экстренные службы поступили сообщения о жалобах на самочувствие среди проживающих в частном пансионате.

    В результате происшествия госпитализированы 15 человек с признаками отравления, ещё трое скончались. В пресс-службе отметили: «Точная причина смерти погибших будет установлена после проведения судебно-медицинских исследований».

    В правоохранительных органах уточнили, что общее количество пострадавших составляет не менее 20 человек. На месте проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в подмосковном Климовске 11-летний ребенок был госпитализирован с признаками отравления из-за запаха от ремонта пола в соседней квартире.

    До этого жильцы дома на юго-востоке Москвы отравились неизвестным газом, одному из пострадавших понадобилась госпитализация.

    А 23 ноября несколько несовершеннолетних участников IT-олимпиады в Центральном университете в Москве оказались в больнице с симптомами пищевого отравления.

    20 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя финансирование Киева со стороны Евросоюза, назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине.

    Виктор Орбан заявил, что в украинском конфликте неясно, кто на кого напал.

    Он отметил, что европейцы обсуждают моральность помощи стране, которой приписывается роль пострадавшей, хотя она не является маленькой и уточнил, что даже неясно, кто начал конфликт, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что существует миф о том, что Западная Европа не ощутит расходов на войну, потому что впоследствии Россию обяжут выплатить «репарации». По его словам, эта версия ошибочна, поскольку финансирование Киева ложится на плечи налогоплательщиков в странах Евросоюза.

    Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС. Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    Орбан разместил видеоролик с европейскими политиками и саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Президент России Владимир Путин назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и пообещал ЕС возможные тяжелые последствия.

    Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    19 декабря 2025, 06:10 • Новости дня
    Трамп подписал оборонный бюджет США с 400 млн долларов на оружие Киеву
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подписал Закон о выделении средств на национальную оборону на 2026 финансовый год, который направит средства Военному министерству, программам национальной безопасности Министерства энергетики, Госдепартаменту, Министерству внутренней безопасности, разведывательному сообществу и другим исполнительным департаментам и агентствам.

    «Этот закон позволит Военному министерству реализовать программу «Мир через силу, защитить родину от внутренних и внешних угроз и укрепить оборонно-промышленную базу, одновременно прекратив финансирование расточительных и радикальных программ, которые подрывают боевой дух мужчин и женщин в военной форме нашей страны», – сказано в сообщении Белого дома.

    17 декабря проект закона об оборонном бюджете одобрил конгресс США. В документе было указано 400 млн долларов на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Общая сумма оборонного бюджета превышает 900 млрд долларов и считается одной из масштабных за последнее время.

    Трамп указал на то, что новый закон кодирует и предыдущие усилия администрации по защите страны и ее граждан, в частности, ориентированные на развитие системы ПРО «Золотой купол».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США одобрили поставку Тайваню оружия на 11 млрд долларов.


    18 декабря 2025, 09:43 • Новости дня
    Постпред Венесуэлы в ООН назвал бредом притязания США на нефть и активы

    @ Jose Bula Urrutia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада назвал «бредом» притязания США на нефть и активы его страны, следует из письма дипломата в Совбез ООН.

    Венесуэла отвергла требования американского президента Дональда Трампа на нефть и активы страны. Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада направил председателю Совбеза ООН письмо, в котором резко раскритиковал действия США, передает РИА «Новости».

    Дипломат назвал «бредом» любые притязания США на венесуэльскую нефть и активы. Монкада подчеркнул, что в истории Венесуэлы никогда ранее глава иностранной державы не выдвигал «безумную идею» о том, что национальная территория Венесуэлы, ее активы и нефть, принадлежит им.

    В письме дипломат отметил, что подобные высказывания сопровождаются ультиматумами, фактически угрожающими Венесуэле военным вмешательством, если страна не выполнит требования Вашингтона. Он заявил, что «зависимость США от нефти не знает предела», а выдвигаемые предлоги лишь служат дымовой завесой для оправдания давления на Каракас.

    Монкада также обвинил власти США в попытке осуществления «гигантского акта вымогательства» против суверенной страны. Власти Венесуэлы подчеркивают, что подобная риторика подрывает принцип невмешательства во внутренние дела государств и угрожает стабильности в регионе.

    Ранее Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за обвинения в краже активов, терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми.

    Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства и пригрозил полной блокадой всех подсанкционных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

    Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за действий США.

    18 декабря 2025, 14:48 • Новости дня
    В Госдуме назвали «художественным свистом» британские обвинения ГРУ в «запугивании» Бельгии

    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейцы сами себе внушают постоянный страх в связи с якобы российской угрозой. Они в этом настолько преисполнены, что проведение операций какими-либо спецслужбами излишни, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Так он прокомментировал материал The Guardian о «запугивании» ГРУ России чиновников Бельгии и Euroclear.

    «Публикация британской The Guardian вызывает смех», – признался Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Он напомнил, что российская военная разведка с 2010 года действует под названием не ГРУ (Главное разведывательное управление), а ГУ Генштаба (Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил).

    «Но британцы по старой памяти используют прежние аббревиатуры, считая, что такое упоминание вызовет у аудитории больше эмоций», – заметил собеседник. При этом даже если бы «ГРУ» решило провести некую кампанию, о ней бы никто не узнал, добавил парламентарий. «Но зачем нам запугивать линейных и слабых людей? Они сами внушают себе постоянный страх», – подчеркнул Колесник.

    В этой связи он упомянул многочисленные «страшилки» европейских политиков о якобы угрозе со стороны России. «Европейцы сами себя настолько запугали, что никакие спецслужбы не нужны: ни российские, ни какие-либо другие. Поэтому материал в газете The Guardian – лишь художественный свист, попытка попиариться», – заключил парламентарий.

    Ранее британское издание The Guardian сообщило, что бельгийские политики и высокопоставленные руководители финансовых институтов подверглись «запугиванию» со стороны российских спецслужб. Целью операции якобы было убедить Брюссель заблокировать изъятие активов России на сумму 185 млрд евро. Газета в своем материале ссылается на европейские разведывательные службы.

    Согласно публикации, «преднамеренное давление» оказывается, в частности, на Валери Урбен, гендиректора Euroclear, и других ключевых лиц депозитария, хранящего большую часть замороженных российских активов. Источники издания утверждают, что ответственность за кампанию несет «военная разведка ГРУ», имея в виду, вероятно, Главное управление Генштаба Минобороны России.

    В Euroclear отказались от комментариев по существу вопроса. «Любые потенциальные угрозы рассматриваются в приоритетном порядке и тщательно расследуются, зачастую при поддержке соответствующих органов», – отметили в компании.

    В начале декабря EUobserver писал об угрозах в адрес Урбен, поступавших в 2024 и 2025 годах. Она направляла просьбу бельгийской полиции о предоставлении защиты. После отказа глава Euroclear и ряд других топ-менеджеров наняли бельгийских, а затем французских частных телохранителей.

    Напомним, судьба российских активов должна будет решиться на саммите ЕС. Мероприятие стартует в четверг. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила во вступительном слове, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания, пока не будет найдено решение по вопросу оказания финансовой поддержки Украине.

    Киев и ряд европейских лидеров настаивают на изъятии российских активов и использовании их в интересах украинской стороны. В офисе Владимира Зеленского называют привлечение международного финансирования «абсолютно критичным». По словам Натальи Шаповал, главы Киевского экономического аналитического центра, Украине необходимы «предсказуемые потоки денежных средств, чтобы обеспечить закупку вооружений и развитие оборонной промышленности».

    Стоит отметить, что ранее Банк России подал исковое заявление к Euroclear в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть 18,17 трлн рублей. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем грозит Европе воровство российских активов.

    18 декабря 2025, 22:59 • Новости дня
    Экс-депутат Рады: Зеленский ждет смерти Трампа, чтобы вступить в НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский ждет смерти президента США Дональда Трампа, чтобы обеспечить членство Украины в НАТО, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

    Владимир Зеленский надеется на смерть Дональда Трампа, чтобы Украина смогла вступить в НАТО, заявил бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну, передает РИА «Новости». По его словам, Зеленский в недавнем заявлении дал понять, что рассчитывает на смену позиции альянса после смерти определённых лидеров, явно намекая на Трампа.

    Ранее в четверг в Брюсселе Зеленский заявил, что, хотя Украину и не хотят принимать в НАТО в данный момент, эта позиция может измениться, когда «кто-то умрет».

    «Это заявление невозможно трактовать иначе», – подчеркнул Дмитрук в своем Telegram-канале. Депутат считает, что Трамп и его окружение последовательно выступают против вступления Украины в НАТО и продолжения конфликта, а сам Зеленский фактически подразумевает физическое устранение оппонентов.

    Дмитрук также обвинил Зеленского в причастности к покушениям на Дональда Трампа и убийству американского консервативного активиста Чарли Кирка, произошедшему в сентябре 2025 года в Юте. Кирк критиковал помощь Киеву и называл Зеленского препятствием для мира.

    В 2024 году проукраинский радикал пытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, после чего политик оказался в больнице в тяжелом состоянии. В том же году Дональд Трамп дважды становился жертвой попыток покушения после высказываний против поддержки Киева.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что возможное вступление Украины в НАТО создает угрозу для безопасности России и стало одной из ключевых причин начала спецоперации на Украине. Сам Дональд Трамп заявлял в интервью Politico, что отказ от вступления Киева в альянс понятен давно, а Зеленскому придется идти на условия урегулирования конфликта.

    Владимир Зеленский заявил, что на Украине могут рассмотреть отказ от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что США и Евросоюз готовы предоставить Киеву такие гарантии, которые будут напоминать пятую статью договора НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что власти России на переговорах требуют юридически зафиксированного отказа Киева от вступления в НАТО.

    19 декабря 2025, 10:11 • Новости дня
    Трамп подписал указ о пересмотре статуса марихуаны в США
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, который может привести к переклассификации марихуаны как менее опасного наркотика, что соответствует шагам ряда штатов.

    Как пишет Associated Press (AP), новый порядок предусматривает перевод каннабиса из перечня наркотиков первого расписания (наряду с героином и ЛСД) в менее жесткую категорию – Список три, где находятся кетамин и некоторые анаболические стероиды.

    Изменение статуса не означает легализацию рекреационного употребления марихуаны на федеральном уровне, однако откроет новые пути для медицинских исследований и снизит налоговую нагрузку для отрасли.

    Трамп заявил: «Мы получаем массу просьб сделать этот шаг. Это люди, которые действительно испытывают сильную боль», подчеркнув поддержку общественности.

    В отличие от демократа Джо Байдена, который также выступал за сохранение марихуаны в расписании три, в Республиканской партии однозначной поддержки инициативы нет. Более 20 сенаторов-республиканцев направили Трампу письмо с призывом не менять действующую классификацию, утверждая, что подобное решение подорвет усилия по защите здоровья нации.

    Указ включает в себя расширение исследований и доступ к CBD – легальному компоненту, полученному из конопли, безопасность которого обсуждается среди экспертов. Кроме того, как сообщил глава Центров Medicare и Medicaid сервисов США доктор Мехмет Оз, пожилым станет доступен бесплатный CBD по назначению врача через новую программу Medicare.

    Также Трамп ранее подписал отдельный указ, объявляющий фентанил оружием массового уничтожения, и усилил меры борьбы с наркотрафиком, включая удары по судам, подозреваемым в перевозке запрещенных веществ.

    На прошлой неделе Bloomberg сообщало, что Трамп рассматривает возможность перевода каннабиса из списка самых опасных веществ в категорию менее опасных, что может значительно облегчить его легальное использование и продажу в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, употребление марихуаны пожилыми людьми в США выросло за два года на 46%.

    Между тем в Германии отметили всплеск употребления наркотиков после легализации каннабиса. Минздрав Германии назвал легализацию каннабиса источником новых проблем.

    20 декабря 2025, 06:31 • Новости дня
    Опубликована «книга контактов» Эпштейна

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США опубликовали файл под названием «книга контактов» скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна – в его телефонную книгу были записаны «Иванка Трамп», «доктор Генри Киссинджер» и «Крис Эванс».

    В файле под названием «книга контактов» представлены фотокопии листов с именами и фамилиями по алфавиту. Часть данных скрыта черными прямоугольниками, передает РИА «Новости».

    В выложенных фотокопиях контактов встречаются имена различных известных людей. Там есть «Крис Такер» и «Крис Эванс», «доктор Генри Киссинджер», а также целый ряд контактов записанных под фамилией «Трамп»: «Трамп Блэйн», «Трамп Роберт», «Трамп Ивана» и «Трамп Иванка». У президента США есть родные с такими именами, хотя записи «Дональд Трамп» в открытой части файлов нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР начало публикацию материалов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних, в том числе снимков экс-президента США Билла Клинтона с девушками.

    19 декабря 2025, 04:15 • Новости дня
    Лукашенко назвал «самое сильное оружие» Трампа в международных вопросах

    @ CNP / Admedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что всерьез рекомендовал американской стороне привлекать Меланью Трамп к решению международных вопросов.

    «В последний раз я Джону Коулу (спецпосланник США по Беларуси – прим ВЗГЛЯД) сказал: «Ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть? Меланья Трамп». Она же наш человек, она славянка, со Словении. Она многое могла бы и в украинском конфликте, и в Беларуси. Надо ее использовать в этом плане», – приводит агентство «Белта» слова белорусского лидера.

    Лукашенко в ходе VII Всебелорусского народного собрания заверил, что серьезно предложил американской стороне активнее вовлекать Меланью Трамп в решение политических вопросов.

    «Думаю, для Трампа это было бы неплохо. Не только Кушнера привлекать к решению  в Газе, в украинском конфликте  – немало же сделал, откровенно говоря. Не только Кушнера, но и Меланью надо привлекать», – подытожил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Меланья Трамп одной фразой выразила истинное отношение к герцогине Кейт. Лукашенко передал подарки Трампу и его супруге Меланье.


    20 декабря 2025, 04:58 • Новости дня
    Карлсон: Многие в Вашингтоне не хотят видеть Вэнса лидером республиканцев

    Tекст: Антон Антонов

    Возможность того, что лидерство среди республиканцев США перейдет к вице-президенту Джеймсу Дэвиду Вэнсу, сталкивается с заметным сопротивлением в Вашингтоне, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    Карлсон во время выступления на мероприятии организации Turning Point USA заявил, что среди политиков в Вашингтоне немало оппонентов Вэнса. По его словам, среди местной элиты есть немало людей, которые «точно знают, что не хотят Джей Ди Вэнса», хотя не до конца определились с собственными предпочтениями, передает РИА «Новости».

    «Вопрос заключается в том, кто будет руководить ей (республиканской коалицией) дальше, кто получит в свое распоряжение эту машину после того, как президент сойдет со сцены», – заявил он.

    Вэнс и действующий госсекретарь США Марко Рубио рассматриваются как ключевые претенденты на звание преемника Дональда Трампа на президентских выборах в 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио в частных беседах назвал Вэнса наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на президентских выборах в 2028 году. Трамп отметил, что Вэнс может стать кандидатом от республиканцев, но также рассматриваются и другие возможные претенденты, включая самого Рубио.

    18 декабря 2025, 10:19 • Новости дня
    Белый дом заявил, что в США были бы рады третьему сроку Трампа
    Белый дом заявил, что в США были бы рады третьему сроку Трампа
    @ CNP/Admedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    США были бы «счастливы», если бы Дональд Трамп оставался на посту президента дольше, заявил Белый дом после того, как адвокат Алан Дершовиц передал политику черновик своей книги, посвященной юридической возможности переизбрания на третий срок.

    «Американцы были бы счастливы иметь президента Трампа на этом посту даже дольше», – заявила пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон, передает Axios.

    Комментарий был дан после того, как адвокат Дершовиц сообщил прессе о передаче Трампу черновика своей книги.

    В Белом доме отказались уточнить, намерен ли Трамп официально баллотироваться после истечения второго срока, несмотря на ограничения 22-й поправки.

    Отмечается, что в тексте книги Дершовица анализируется вопрос, может ли президент формально добиться третьего срока, учитывая различные конституционные трактовки. Сам Дершовиц предположил, что Трамп вряд ли предпримет такую попытку.

    Глава администрации Трампа Сьюзи Уайлс ранее отрицала намерения обходить 22-ю поправку, однако признала, что президенту нравится смущать оппонентов подобными намеками.

    Дершовиц добавил, что юридически маловероятный, но теоретически возможный сценарий третьего срока включает ситуацию, когда избрание президента будет решаться в Конгрессе в случае неясных итогов голосования Коллегии выборщиков.

    В октябре Трамп пояснял, что ему запрещено избираться на третий срок в качестве президента Соединенных Штатов Америки. До этого политик отмечал, что знает о возможности обхода ограничений, не дающих ему баллотироваться на третий президентский срок, но указывал, что не намерен их использовать.

