В МИДе заявили о начале второго этапа расширения БРИКС

Рябков сообщил о начале второго этапа расширения БРИКС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Замглавы МИД, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков заявил, что объединение БРИКС перешло ко второму этапу расширения, передает ТАСС.

Среди новых возможностей рассматривается создание категории государств-партнеров, которую уже получили несколько стран за последнее время. Рябков отметил, что не будет делать прогнозов о сроках или формате следующего расширения, однако подчеркнул наличие потенциала к этому направлению.

Он рассказал, что одним из ключевых приоритетов российского председательства стало упрощение интеграции стран, присоединившихся после первого января 2024 года, в архитектуру БРИКС. По словам замминистра, участники организации признали эффективность этого процесса.

Особое внимание дипломат уделил вступлению Индонезии в БРИКС – она стала полноправным членом в текущем году и быстро включилась в работу объединения, внося значимый вклад во все направления деятельности.

Рябков также подчеркнул, что интеграция новых членов фактически завершилась с положительными результатами. По его словам, декларации лидеров, принятые в Казани в 2024 году и в Рио-де-Жанейро в 2025 году, демонстрируют реализацию практических задач и содержат подробную программу дальнейших действий объединения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 октября в Петербурге прошел Международный муниципальный форум БРИКС-2025 с участием представителей из 50 стран. Его соорганизатором стала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

До этого президент Владимир Путин отметил важность расширения БРИКС и других региональных объединений в духе дипломатии XXI века. Путин также подчеркнул сложность и многогранность современного мирового устройства.