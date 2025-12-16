Россия в октябре заняла третье место по доле в общей стоимости импорта газа ЕС

Tекст: Валерия Городецкая

Доля страны составила 16%, тогда как в сентябре этот показатель находился на уровне 14,5%, передает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

Всего в октябре Европа приобрела у России газа на сумму 854 млн евро.

На первой позиции оказались США, которые поставили в ЕС сжиженного природного газа на сумму 1,85 млрд евро и заняли 34,5% рынка. Второе место занял Алжир с 17,6% и объемом поставок в 940 млн евро. Четвертую и пятую строчки заняли Азербайджан (6,8%, 362 млн евро) и Норвегия (5,9%, 316 млн евро).

Суммарно за январь – октябрь 2025 года Россия сохранила третье место по доле в импорте газа странами ЕС, поставив трубопроводного газа на 5 млрд евро и сжиженного – на 6,4 млрд евро. Общий объем закупок снизился до 11,4 млрд евро, что на 2,4% ниже показателя за тот же период 2024 года. В покупках российского СПГ лидируют Франция, Бельгия и Нидерланды. Испания, напротив, снизила импорт до 31 млн евро, что является минимумом за четыре года.

В октябре страны ЕС договорились о полном отказе от российского газа.