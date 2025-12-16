Tекст: Елизавета Шишкова

Власти ФРГ ведут ускоренную подготовку к полномасштабному военному конфликту с Россией, передает ТАСС.

Посол России Сергей Нечаев в интервью порталу apolut заявил, что Берлин разрушает уникальные форматы двустороннего взаимодействия, которые создавались поколениями предшественников.

Дипломат отметил, что политика так называемой смены эпох привела к сворачиванию политического диалога, росту русофобии и введению десятков тысяч антироссийских санкций, а также к разработке планов «стратегического поражения» России, включая военные меры.

Он подчеркнул, что в Европе уже открыто обсуждается вероятность использования замороженных российских активов для поддержки украинского конфликта. По мнению Нечаева, эти шаги являются крайне опасными и не имевшими аналогов.

Также посол выразил недовольство ходом расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». По словам Нечаева, спустя более трех лет после атак Германия до сих пор не дала внятных ответов по исполнителям и заказчикам, а следствие практически не продвигается. Он также напомнил, что Россия предлагала совместное прозрачное расследование, однако все обращения остались без ответа, а расследования Швеции и Дании были прекращены.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью.

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

Эксперты отмечали, что Европа пока не располагает необходимыми ресурсами и единым планом для возможного ведения войны с Россией.