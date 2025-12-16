Ученые сообщили о минимальном сближении 3I/ATLAS с Землей

ИКИ РАН сообщил о сближении 3I/ATLAS с Землей 19 декабря

Tекст: Мария Иванова

Объект 3I/ATLAS находится всего в трёх сутках пути от минимального сближения с Землёй, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

По имеющимся расчётам, самое близкое прохождение состоится 19 декабря примерно в семь утра по московскому времени.

Сейчас объект практически синхронизировал своё движение с Землёй, и на протяжении недели до 22 декабря дистанция между телом и планетой останется практически неизменной – в пределах 0,5 млн км (это около 0,2% от разделяющего их расстояния).

После этого периода 3I/ATLAS начнёт быстро удаляться от Земли. В настоящее время небесное тело занимает третье место по яркости среди комет, находящихся на небе, однако его звёздная величина – около 12m, что делает невозможным наблюдать объект невооружённым глазом или с помощью обычных оптических приборов.

Положение объекта на небе останется практически постоянным в ближайшие дни. Несмотря на то что район наблюдения расположен вдали от легкодоступных ориентиров, таких как созвездие Большой Медведицы, его можно определить с помощью онлайн-приложений или по ближайшим ярким звёздам – Арктуру, Сириусу, Проциону. Ближайшей звездой будет Регул («сердце Льва»), самая яркая в соответствующем созвездии.

Объект 3I/ATLAS восходит над горизонтом примерно в 22–23 часа по местному времени. Оптимальные условия для наблюдения наступают около часу-двух ночи и сохраняются до рассвета.

Напомним, ранее ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что анализ радиосигналов от кометы 3I/Atlas предоставил доказательства ее естественного рождения.

У межзвездного объекта 3I/ATLAS, который прозвали «инопланетным кораблем», наблюдается редкий антихвост, сохраняющийся дольше, чем у других комет.

Ранее сообщалось, что комета 3I/ATLAS приближается к Земле со скоростью 2 млн км в сутки.