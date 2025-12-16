Песков сообщил о работе Путина с вопросами россиян в преддверии прямой линии

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин активно готовится к прямой линии и лично анализирует вопросы, поступающие от россиян, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что информация из обращений граждан постоянно докладывается президенту. По словам представителя Кремля, Путин самостоятельно изучает данные, поступающие из различных ведомств, статистику и справочные материалы.

В данный момент в Кремле проходит активная фаза подготовки к итоговой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией главы государства. Дмитрий Песков уточнил, что мероприятие запланировано на 19 декабря и станет итоговым для года. Он отметил, что все службы задействованы в координации и поддержке общения президента с гражданами.

Обработка обращений россиян к президенту ведется практически в режиме онлайн. Песков подчеркнул, что количество вопросов значительно выросло, и существующие системы анализа и обработки позволяют оперативно реагировать на обращения. По его словам, наблюдается высокая активность среди населения, что требует постоянного внимания и мгновенного реагирования со стороны аппарата президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане России отправили более одного млн обращений на прямую линию с Владимиром Путиным за неделю до программы. Песков заявил, что срочные обращения россиян решаются до прямой линии с президентом.