В США число казней преступников достигло максимума за десять лет

В США число казней преступников за год выросло почти на 100%

Tекст: Мария Иванова

Число казней в США в 2025 году достигло 48 случаев, что почти в два раза превышает показатель прошлого года, передает ТАСС.

Как отмечается, в 2024 году было исполнено 25 смертных приговоров.

В докладе некоммерческой организации Death Penalty Information Center говорится: «[Количество] казней увеличилось с 25 в 2024 году до 48 в 2025 году». В статистику включены приговоры, исполнение которых запланировано на 17 и 18 декабря. Это максимальное значение за последнее десятилетие, впервые превышающее 30 случаев.

Порядка 40% всех казней пришлось на штат Флорида, где с начала года приведено в исполнение 19 смертных приговоров. Остальные казни распределились по 11 другим штатам страны. В то же время число вынесенных смертных приговоров в 2025 году сократилось и составило 22, что на четыре меньше, чем в прошлом году.

США остаются единственной развитой страной, где смертная казнь продолжает применяться, несмотря на тенденцию к ее сокращению и уменьшение общественной поддержки. После вступления в должность президента Дональд Трамп подписал указ о возобновлении федеральных казней и обеспечении штатов препаратами для смертельных инъекций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Дональд Трамп подписал указ о применении смертной казни в Вашингтоне в отдельных случаях.

8 марта в Соединенных Штатах впервые за 15 лет казнили заключенного через расстрел.

В феврале Луизиана вернула смертную казнь после 15-летнего перерыва.