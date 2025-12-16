Лавров заявил о росте роли Африки в мировой политике

Tекст: Елизавета Шишкова

Африканский континент становится одной из опор формирующегося многополярного миропорядка и будет играть все более значимую роль в глобальной политике, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД.

Он подчеркнул: «В наших контактах с африканскими друзьями мы замечаем то, что я бы назвал вторым пробуждением Африки».

По словам Лаврова, Африка движется к тому, чтобы распоряжаться своими ресурсами и богатствами прежде всего в интересах своих национальных экономик, при этом оставаясь открытой для международного сотрудничества. Министр отметил, что эта тенденция подтверждает возрастающую роль Африканского континента в мировой политике, экономике и финансах.

Также Лавров сообщил, что российская сторона планирует обсудить с африканскими партнерами подготовку к третьему саммиту Россия – Африка на предстоящей министерской встрече в Каире. Конференция пройдет в столице Египта через три дня, где стороны подведут промежуточные итоги совместного плана действий и приступят к детальному обсуждению будущего саммита, который намечен на 2026 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Джулиана Лумумба отметила, что Россия и страны Африки разделяют общие ценности, такие как справедливость и независимость.

Москва развивает партнерские отношения с африканскими государствами, акцентируя внимание на поддержке их политической и экономической независимости.