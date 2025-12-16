Тренер Бахтурина предупредила о вреде быстрого похудения перед праздниками

Быстрое похудение является стрессом для организма, вызывает снижение базового обмена веществ, уменьшает выработку гормонов щитовидной железы и накапливает энергию в организме, пояснила Бахтурина «Газете.Ru».
После строгих ограничений вес быстро возвращается, а метаболизм может оставаться замедленным до полугода.
Бахтурина пояснила, что при большом дефиците калорий тело начинает использовать аминокислоты из мышц в качестве источника энергии. В результате вес уменьшается, но вместе с ним снижаются мышечный тонус, сила и качество фигуры. Потеря мышц еще больше тормозит обмен веществ, провоцируя увеличение доли жира несмотря на уменьшение веса – появляется эффект skinny-fat.
По словам эксперта, экстремальные диеты стимулируют выброс кортизола, повышая его уровень до 20% уже через сутки. Это приводит к усталости, раздражительности, задержке жидкости и увеличению жира в области живота. Калорийный дефицит также негативно влияет на состояние кожи, приводя к тусклости, обезвоживанию и воспалительным реакциям.
Рацион с резким сокращением разнообразия снижает число полезных бактерий в кишечнике, провоцируя вздутие, нарушения пищеварения и даже ухудшение сна и настроения.
Эксперт пояснила, что для красоты и здоровья важно постепенное изменение образа жизни: выбирать умеренный дефицит калорий в пределах 10–15% от нормы, не исключать белки и овощи из рациона, а также увеличивать физическую активность. Она отметила, что главное – входить в Новый год с хорошим самочувствием и энергией, а не с временным снижением веса.
Ранее стоматолог-терапевт Анастасия Черношей заявила, что многие забывают о замене зубной щетки после болезни, что может привести к повторному заражению.