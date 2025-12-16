Полиция Австралии признала стрельбу на Бонди-Бич терактом ИГИЛ

Tекст: Вера Басилая

Массовый расстрел во время празднования Хануки на знаменитом пляже Бонди в Сиднее был террористическим актом, вдохновленным запрещенной в России группировкой «Исламское государство*», – сообщила комиссар федеральной полиции Крисси Барретт во вторник, передает AP News.

Среди подозреваемых – отец и сын, 50-летний Саджид Акрам и его 24-летний сын. Саджид Акрам был убит на месте, его сын сейчас находится в больнице.

«Подозреваемым убийцам, судя по всему, была важна лишь численность жертв, а не возраст или состояние их здоровья», – заявила Барретт на пресс-конференции. Местные власти официально подтвердили, что нападение связано с идеологией «Исламского государства»: в машине, изъятой после инцидента, обнаружили самодельные флаги этой группировки и взрывные устройства. Всего жертвами стрельбы стали 15 человек в возрасте от 10 до 87 лет, еще 25 находятся в больницах, десять из них – в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе объявил, что будет инициирована новая волна ужесточения контроля за легальным оборотом оружия. Такое решение принято после того, как выяснилось, что Саджид Акрам владел шестью единицами оружия на законных основаниях. После трагедии многие обратились к властям с вопросом о достаточности защиты еврейских общин на фоне роста антиизраильских настроений.

В числе пострадавших – сирийский фруктовщик Ахмед аль Ахмед. Видео с его участием, на котором он обезвредил вооруженного преступника, разлетелось по всему миру.

«Это был настоящий австралийский герой», – отметил Албанезе после посещения аль Ахмеда в больнице и добавил, что этот поступок еще раз продемонстрировал силу единства общества.

Лайфгардов пляжа Бонди и обычных граждан также отмечают за самоотверженность – во время беспорядков они вытаскивали людей из воды, оказывали первую помощь и приводили в безопасное место. За несколько дней на месте трагедии выстроились километровые очереди для сдачи крови: как рассказали в организации Lifeblood, только за один день в рядах доноров появилось почти 1,3 тыс. новых человек, а общее число записавшихся на прием превысило 50 тыс.

Местные и религиозные лидеры, включая бывшего премьер-министра Джона Ховарда и посла Израиля в Австралии Амита Мэймона, приехали на пляж Бонди выразить соболезнования.

«Мое сердце разрывается: еврейская община – это моя община, и я скорблю вместе со всеми», – сказал Мэймон.

Ранее стало известно, что россияне, постоянно проживающие в Австралии, стали жертвами теракта в Сиднее.

Сообщается, что один из подозреваемых, 24-летний Навид Акрам, проходил обучение в исламском центре Аль-Мурада, связанном с другими мусульманскими организациями Австралии.

Россия осудила совершенный в Австралии варварский теракт.

Между тем члены еврейской общины в Бонди выразили возмущение из-за того, что власти Австралии не приняли достаточных мер для защиты от антисемитских нападений.