Tекст: Елизавета Шишкова

Бельгия должна срочно исправить ситуацию с госдолгом, чтобы не оказаться перед необходимостью принимать более жесткие меры под давлением рынков, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Международного валютного фонда.

МВФ рекомендует стране «дополнительные усилия для корректировки», подчеркивая, что нынешний бюджетный план не останавливает рост дефицита и долга.

Эксперты фонда отмечают, что Бельгия отличается одними из самых сложных фискальных позиций в регионе: ее дефицит значительно превышает лимит Евросоюза в 3% ВВП. К 2030 году, по оценкам, государственный долг может достичь почти 119% ВВП.

«Реакция рынков на ухудшение финансового положения пока сдержанная», – заявили представители МВФ. Однако они подчеркнули, что полагаться на благоприятный настрой инвесторов не стоит – международный опыт показывает, что доверие может исчезнуть резко, а это приведет к ускоренному ухудшению ситуации с долгом.

По мнению МВФ, для стабилизации госфинансов Бельгии нужны дополнительные меры и структурные решения, иначе страна рискует столкнуться со значительным ростом долговой нагрузки и ужесточением требований со стороны кредиторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Бельгии отклонили последнее предложение послов Евросоюза по согласованию экспроприации российских активов.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Россия сможет выиграть в суде при попытке ЕС конфисковать ее активы, и это приведет к экономическим трудностям для Бельгии.

Бельгия также предложила странам Евросоюза расторгнуть все действующие инвестиционные соглашения с Россией.