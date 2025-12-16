Рябков подтвердил приверженность России договоренностям Путина и Трампа на Аляске

Tекст: Елизавета Шишкова

Рябков напомнил, что «президент Путин несколько раз говорил, что РФ твердо придерживается того, что было согласовано в форме рамочного соглашения, когда лидеры РФ и США встречались в Анкоридже», передает ТАСС.

Российский дипломат также подчеркнул, что Москва приветствует усилия Трампа по урегулированию украинского конфликта и сама стремится к конструктивному диалогу.

По его словам, Россия намерена завершить процесс урегулирования украинской ситуации с учетом интересов всех вовлеченных сторон. Рябков уточнил, что Москва признательна за действия американской администрации по этому вопросу, однако рассматривает его исключительно в комплексном ключе.

Ранее Путин отметил, что американские предложения по урегулированию ситуации на Украине основаны на договоренностях саммита на Аляске.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон пришли к взаимопониманию по Украине, предусматривающему нейтральный, безъядерный и внеблоковый статус страны.

Москва договорилась с Вашингтоном о продолжении дипломатической работы по разрешению кризиса на Украине.