На подлодке «Великие Луки» подняли Андреевский флаг

Андреевский флаг подняли на подлодке «Великие Луки» в Петербурге

Tекст: Вера Басилая

По словам адмирала флота Александра Моисеева, «подводная лодка проекта »Лада«– это сочетание передовых технологий, сложных технических решений». Он также отметил, что субмарина «Великие Луки» обладает большой ударной и оборонительной мощью, передает ТАСС.

До церемонии экипаж выполнил полный спектр испытаний, подтвердивших все тактико-технические параметры подлодки. Испытания шли в Балтийском море. Это третья субмарина проекта 677, построенная по проекту КБ ОСК «Рубин».

Субмарины серии «Лада» отличаются низкой шумностью, способны погружаться на глубину до 300 метров, имеют длину 66,8 метра и ширину 7,1 метра. Скорость хода составляет 21 узел, экипаж насчитывает 35 человек, автономность – 45 суток. Корабль оснащен современными системами акустической защиты, гидроакустическим комплексом и ракетно-торпедным вооружением для поражения морских и береговых целей.

Корабли проекта 677 считаются самыми современными неатомными подводными лодками, предназначенными для уничтожения различных целей, постановки мин и высадки разведывательных групп.

Напомним, 23 декабря 2022 года подлодку «Великие Луки» спустили на воду в Петербурге.