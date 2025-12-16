  • Новость часаДмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
    16 декабря 2025, 12:13 • Новости дня

    На подлодке «Великие Луки» подняли Андреевский флаг

    Андреевский флаг подняли на подлодке «Великие Луки» в Петербурге

    На подлодке «Великие Луки» подняли Андреевский флаг
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Торжественный подъем Андреевского флага на дизель-электрической подводной лодке нового поколения «Великие Луки» проекта 677 «Лада» для Балтийского флота состоялся на Адмиралтейских верфях в Петербурге.

    По словам адмирала флота Александра Моисеева, «подводная лодка проекта »Лада«– это сочетание передовых технологий, сложных технических решений». Он также отметил, что субмарина «Великие Луки» обладает большой ударной и оборонительной мощью, передает ТАСС.

    До церемонии экипаж выполнил полный спектр испытаний, подтвердивших все тактико-технические параметры подлодки. Испытания шли в Балтийском море. Это третья субмарина проекта 677, построенная по проекту КБ ОСК «Рубин».

    Субмарины серии «Лада» отличаются низкой шумностью, способны погружаться на глубину до 300 метров, имеют длину 66,8 метра и ширину 7,1 метра. Скорость хода составляет 21 узел, экипаж насчитывает 35 человек, автономность – 45 суток. Корабль оснащен современными системами акустической защиты, гидроакустическим комплексом и ракетно-торпедным вооружением для поражения морских и береговых целей.

    Корабли проекта 677 считаются самыми современными неатомными подводными лодками, предназначенными для уничтожения различных целей, постановки мин и высадки разведывательных групп.

    Напомним, 23 декабря 2022 года подлодку «Великие Луки» спустили на воду в Петербурге.

    18 декабря 2025, 21:31 • Новости дня
    @ U.S. Air Force

    Усиливающееся соперничество Вашингтона и Пекина выходит за пределы Земли и проявляется в действиях военных спутников, которые все чаще выполняют несущие угрозу маневры на орбите.

    Как пишет The Washington Post, один из таких эпизодов произошел в 2022 году на высоте около 36 тысяч километров над Землей в районе геостационарной орбиты – одной из самых стратегически важных зон для военных спутников связи, разведки и раннего предупреждения о ракетных пусках. Американский спутник USA 270 приблизился к двум китайским аппаратам серии Shiyan, однако те начали активно маневрировать, меняя скорость и позиции, чтобы занять более выгодное положение относительно Солнца и самого преследователя.

    Подобные маневры долгое время оставались вне публичного поля и были известны лишь узкому кругу специалистов. Однако сегодня они стали настолько регулярными, что в Пентагоне открыто говорят о новом типе противоборства в космосе. Спутники сближаются на десятки километров, меняют орбиты, ускоряются и замедляются, фактически «играя» друг с другом в позиционную борьбу, которая может длиться часами или даже сутками.

    Эксперты подчеркивают, что если раньше спутники после вывода на орбиту практически не меняли траекторию из-за ограниченного запаса топлива, то теперь США, Китай и Россия запускают аппараты, изначально рассчитанные на активные маневры. Такие спутники способны сопровождать цели, вести наблюдение, глушить сигналы, ослеплять сенсоры и потенциально выводить из строя вражеские системы.

    Командующий Космическим командованием США генерал Стивен Уайтинг заявил, что Китай демонстрирует поведение, которое может дать ему преимущество в случае конфликта. По его словам, Вашингтон намерен сохранить лидерство в космосе и развивать собственные маневренные и защитные возможности, действуя при этом «профессионально» и стараясь избегать опасных инцидентов и столкновений. В Пекине, в свою очередь, отвергают обвинения в милитаризации орбиты. Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй заявил, что Китай выступает за мирное использование космического пространства и не стремится к гонке вооружений или доминированию на орбите.

    Но издание отмечает, что космическая программа Китая тесно связана с военными структурами. Страна активно наращивает пусковые мощности, устанавливает рекорды по количеству запусков и расширяет спутниковую группировку, значительная часть которой имеет военное назначение. Особое внимание Пекин уделяет именно геостационарной орбите, где сосредоточены наиболее чувствительные американские системы.

    Отдельную обеспокоенность США вызывают китайские технологии сближения и захвата объектов. Так, спутник Shijian-21 в 2022 году с помощью манипулятора отбуксировал неработающий аппарат на «орбиту захоронения». Формально миссия была представлена как уборка космического мусора, однако в Пентагоне сочли ее демонстрацией потенциально опасных возможностей, которые теоретически могут быть применены и против действующих спутников, включая системы GPS.

    Аналогичные опасения США вызывают и действия России. По данным американских аналитиков, российские аппараты сближаются с чужими спутниками, а некоторые из них способны выпускать меньшие объекты, которые могут использоваться как оружие. Министр обороны Германии Борис Писториус недавно заявил, что подобные действия делают космос «ахиллесовой пятой» современной безопасности.

    В Пентагоне признают, что тактика космического противоборства только формируется. Пока большинство инцидентов ограничивается наблюдением и демонстрацией возможностей, но с развитием автономных систем и искусственного интеллекта число и масштаб таких «космических догфайтов» (догфайт – ближний воздушный бой между истребителями, где самолеты маневрируют на небольших дистанциях, как «собаки, дерущиеся за добычу» – прим. ВЗГЛЯД) может резко возрасти, вплоть до одновременных действий десятков и сотен космических аппаратов.

    Ранее Китай успешно запустил 16-ю группу спутников SatNet.

    18 декабря 2025, 22:14 • Новости дня
    @ REUTERS/Zohra Bensemra ZB/ABP

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на широкое распространение ожирения и «тупость» американцев, Пентагону удалось достичь рекордного уровня набора новобранцев в армию США, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

    Глава Пентагона Пит Хегсет признал, что набор новобранцев столкнулся с трудностями из-за ожирения и тупости американской молодежи, передает РИА «Новости». «Слишком много наших молодых людей слишком толстые или слишком тупые», – заявил на встрече с рекрутерами Хегсет.

    Позднее он попытался смягчить свою формулировку и пояснил, что «не тупые, это неправильно», и сослался на недостаточность образования и наличие таких проблем, как СДВГ, у части потенциальных призывников.

    Президент Дональд Трамп высоко оценил усилия военных по обеспечению рекордного уровня набора военнослужащих. Министр добавил, что эта статистика крайне важна для администрации, а число новобранцев является «реальной обратной связью» от общества, отражающей доверие к гражданскому и военному руководству страны.

    Хегсет выразил благодарность рекрутерам и подчеркнул, что мужчины и женщины, готовые служить, заслуживают особого уважения.

    Пентагон начал масштабную реформу командной структуры армии США. Глава Пентагона Пит Хегсет велел военным США брить бороды и лечить ожирение.

    20 декабря 2025, 19:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    19 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    @ PAWEL SUPERNAK/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что применение ракеты «Орешник» доказало невозможность ее уничтожения существующими средствами обороны.

    Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Варшаве после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким признал, что «Орешник» невозможно уничтожить, передает РИА «Новости». Он рассказал, что предупреждал европейских и американских партнеров о возможностях этой ракеты, продемонстрировал им дальность её применения, а также отметил, что «Орешник» уже использовался на Украине.

    Зеленский подчеркнул: «Этот «Орешник» невозможно уничтожить. Мы это уже знаем, так как он был применен в отношении Украины». По его словам, единственным эффективным способом обезопасить себя от этой ракеты он считает введение санкций против предприятий, вовлеченных в ее производство, однако западные страны реагируют на эти инициативы «не слишком охотно».

    Президент Украины выразил сожаление, что у стран Запада пока нет решимости поддерживать такие санкции, хотя настаивал на их необходимости. В частности, Зеленский отметил, что это могло бы стать «единственным спасением» от «Орешника» для всех потенциально уязвимых европейских государств, включая Польшу и Германию.

    Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство на территории Белоруссии. Специалисты проводят работы по его интеграции в систему обороны страны.

    18 декабря 2025, 18:05 • Новости дня
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории Белоруссии, где для него уже подготовили первые позиции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Комплекс «Орешник» находится в Белоруссии с 17 декабря и начинает боевое дежурство, передает ТАСС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об этом во время своего выступления перед народом и парламентом на VII Всебелорусском народном собрании.

    Лукашенко заявил: «"Орешник" в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство». Он отметил, что для российского комплекса уже были оборудованы первые позиции в Белоруссии.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство до конца года. Размещение «Орешника» в Белоруссии позволит обеспечить защиту западных рубежей Организации Договора о коллективной безопасности.

    19 декабря 2025, 21:44 • Новости дня
    @ Andrew Thomas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты не прекращают обмен разведдаными с украинской стороной.

    США продолжают сотрудничество с Украиной в области обмена разведывательной информацией, заявил госсекретарь Марко Рубио, передает РИА «Новости». Он отметил, что американская сторона поддерживает Киев в рамках предоставления разведывательных данных. По словам Рубио, соответствующая работа между двумя странами ведется на постоянной основе. Политик особо подчеркнул, что передача сведений продолжается в текущем режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине зависит от договоренностей между Москвой и Киевом, а не Вашингтоном.

    Он также отметил, что власти США и представители Украины планируют обсудить актуальные вопросы на переговорах в Майами в ближайшие два дня.


    18 декабря 2025, 17:54 • Новости дня
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о дефиците определенных видов ракет для работы систем противовоздушной обороны, и призвал западные страны помочь деньгами или боеприпасами.

    У Украины не хватает ракет для некоторых систем противовоздушной обороны, рассказал Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале офиса президента, передает РИА «Новости».

    Зеленский заявил: «Не хочу называть вслух, которых не хватает, но есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня проговаривал с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день что-то прилетает».

    По словам Зеленского, для ряда комплексов ПВО наблюдается дефицит определенных типов боеприпасов. Глава киевского режима отметил, что часть партнеров предоставляет лицензии, другие поставляют ракеты непосредственно, некоторые оказывают финансовую помощь, чтобы Украина могла закупать необходимые вооружения.

    Он подчеркнул, что Киев остро нуждается в дальнейшей поддержке от западных союзников для восполнения дефицита вооружений и защиты воздушного пространства страны. На фоне этого в Евросоюзе продолжаются обсуждения о возможности выделения Украине кредита за счет российских активов.

    Зеленский вновь обратился к зарубежным партнерам с просьбой предоставить дополнительные боеприпасы или финансовую поддержку, чтобы обеспечить обороноспособность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, только Британия выделила 800 млн долларов на укрепление противовоздушной обороны на Украине и поставила свыше 1 тыс. ракет для систем ПВО.

    Ранее ВС России уничтожили транспортную инфраструктуру для поставки западного вооружения на Украину, нанеся удар по мосту в Затоке в Одесской области.

    А в ноябре в МИД заявили, что по вине ПВО ВСУ было повреждено здание посольства Азербайджана в Киеве.

    19 декабря 2025, 06:10 • Новости дня
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подписал Закон о выделении средств на национальную оборону на 2026 финансовый год, который направит средства Военному министерству, программам национальной безопасности Министерства энергетики, Госдепартаменту, Министерству внутренней безопасности, разведывательному сообществу и другим исполнительным департаментам и агентствам.

    «Этот закон позволит Военному министерству реализовать программу «Мир через силу, защитить родину от внутренних и внешних угроз и укрепить оборонно-промышленную базу, одновременно прекратив финансирование расточительных и радикальных программ, которые подрывают боевой дух мужчин и женщин в военной форме нашей страны», – сказано в сообщении Белого дома.

    17 декабря проект закона об оборонном бюджете одобрил конгресс США. В документе было указано 400 млн долларов на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Общая сумма оборонного бюджета превышает 900 млрд долларов и считается одной из масштабных за последнее время.

    Трамп указал на то, что новый закон кодирует и предыдущие усилия администрации по защите страны и ее граждан, в частности, ориентированные на развитие системы ПРО «Золотой купол».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США одобрили поставку Тайваню оружия на 11 млрд долларов.


    18 декабря 2025, 17:38 • Новости дня
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Под контроль российских войск в Сумской области перешли 18 населенных пунктов, которые ранее использовались формированиями ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области.

    О переходе 18 населенных пунктов в Сумской области под контроль российских войск сообщил на брифинге для зарубежных военных атташе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает РИА «Новости». По его словам, эти территории ранее использовались ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области.

    Герасимов подчеркнул, что формирования противника, проникшие в российскую территорию, были уничтожены, а их остатки вытеснены на Украину. Он также отметил, что группировка войск «Север» ведет создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, а освобождение города Волчанска и еще девяти населенных пунктов в Харьковской области завершено.

    Начальник Генштаба уточнил, что одновременно продолжается операция по освобождению новых регионов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на семи участках фронта вглубь Сумской области и выходит на окраины Андреевки. В той же области самолеты Су-34 нанесли авиаудар по диверсионно-разведывательной группе ВСУ.

    Кризис на Украине развивается как прокси-война западных стран против России, что определяет военно-политическую обстановку, заявил ранее Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран.

    19 декабря 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость повышения боеспособности армии за счет внедрения новых видов стратегических вооружений.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы страны стали самыми боеспособными в мире, передает ТАСС.

    На итоговой пресс-конференции Путин отметил, что развитие Вооруженных сил обеспечивает их превосходство пофактическим показателям, включая внедрение новых видов вооружения стратегического характера.

    Глава государства отметил: «Я вот говорил недавно на коллегии Министерства обороны о развитии Вооруженных cил, что они у нас стали, наверное, самыми боеспособными в мире, с учетом еще и новых видов вооружения, в том числе стратегического характера. Это все большие события в жизни страны, не только в жизни Вооруженных cил».

    В ходе подведения итогов года Путин заявил, что Россия сегодня занимает лидирующие позиции в сфере беспилотников. Российская армия ведет наступление по всем направлениям фронта.

    19 декабря 2025, 07:33 • Новости дня
    Глава генштаба Бельгии Вансин впечатлился российской военной техникой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе визита на восточный фланг НАТО начальник генерального штаба Бельгии Фредерик Вансина обратил внимание на масштабы и результативность российского военного оборудования.

    «У России имеется много довольно эффективного оборудования, причем впечатляющие объемы», – сказал Вансина в интервью агентству Belga, передает ТАСС.

    Он добавил, что европейским армиям следует переосмыслить концепцию «достаточно хорошего» в системе вооружений.

    Странам Запада нужно больше обращать внимание на количество вооружения, а не только на внедрение современных технологий.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявлял, что в 2025 году Россия впервые за последние годы увеличила портфель контрактов на экспорт военной продукции, проведя демонстрации вооружений для представителей более 20 государств.

    До этого президент России Владимир Путин предлагал ОДКБ масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники.

    19 декабря 2025, 02:24 • Новости дня
    Tекст: Катерина Туманова

    Прибрежный боевой корабль ВМС США «Санта-Барбара» достиг очередного исторического рубежа в Персидском заливе, запустив беспилотную боевую ударную систему-камикадзе LUCAS, сообщили в Центральном командовании ВС США.

    «Это первый успешный запуск системы LUCAS с военно-морского судна, который  знаменует важную веху в обеспечении истребителей доступными и эффективными беспилотными средствами», – приводит слова вице-адмирала Курта Реншоу, командира подразделения NAVCENT/C5F, сайт Центрального командования ВС США.

    В начале декабря ведомство объявило о развертывании первой эскадрильи беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия на Ближнем Востоке.

    Дрон-камикадзе LUCAS, взлетевший с палубы американского корабля «Санта-Барбара», является частью ударной эскадрильи оперативной группы «Скорпион», сформированной для оснащения военнослужащих США новейшим оборудованием.

    Платформы LUCAS, используемые военными США на Ближнем Востоке, имеют широкий радиус действия и могут запускаться с помощью различных механизмов, включая катапульты, ракеты, мобильные наземные и транспортные системы.

    По словам Реншоу, эта платформа повысит региональную морскую безопасность и сдерживание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия научилась создавать военные цунами. Военные спутники США и Китая начали опасные маневры на орбите. США показали ядерный ответ «Буревестнику».


    19 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Фицо заявил об отказе Словакии участвовать в кредитах на оружие Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении поддержки военных нужд украинской стороны, указав на отсутствие веры в военный исход конфликта.

    Словакия решила больше не выделять средства на военные нужды Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Роберт Фицо на саммите Евросоюза в Брюсселе, передает ТАСС.

    Он отметил, что страна прекратит участие в любых военных кредитах Киеву, включая выделение ресурсов самой Словацкой Республики.

    Фицо объяснил, что Братислава не видит перспектив урегулирования конфликта между Россией и Украиной военным путем и отказывается поддерживать дальнейшие поставки вооружений украинским властям.

    Премьер-министр добавил, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский прежде всего нацелен на получение оружия, не задумываясь о том, кто за него будет платить. Он также считает, что Зеленский больше заинтересован в поставках вооружения, чем в поиске путей завершения конфликта.

    Фицо также подчеркнул разницу в подходах между Зеленским и министрами Украины: если глава государства требует вооружение без оглядки на способы финансирования, то министры в частных беседах обсуждают реальные нужды страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Фицо уже заявил, что страна не поддержит выделение средств на военные цели Украины на заседании Евросовета. Словацкий премьер назвал Украину дорогостоящей бездонной бочкой для Евросоюза и угрозой будущему объединения.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее также отказался участвовать в финансировании продолжения конфликта на Украине.

    18 декабря 2025, 06:55 • Новости дня
    Вблизи Волчанска атаки «Северян» заставили солдат ВСУ отсиживаться в обороне

    Tекст: Катерина Туманова

    Ожесточенные бои ведутся в прилегающих к Волчанску населенных пунктах и лесопосадках Харьковского направления, сообщили российские военнослужащие группировки войск «Север».

    «Российская авиация, артиллерия и ТОСы уничтожают противника, поддерживая продвижение штурмовых групп «Северян». Деморализованный противник отсиживается в обороне», – сообщили бойцы неофициальному Telegram-каналу группы «Северный ветер».

    По их словам, в районе Старицы они продвинулись на пяти участках в лесопосадках до 400 м, в Вильче заняли и зачистили более 20 домовладений, продвинувшись на 200 м. Западнее Лимана штурмовики «Северян» зачистили участок лесополосы и продвинулись на 300 м. В Прилипке овладели и закрепились в пяти домовладениях, продвинувшись на 150 м, а в Волчанских Хуторах продвинулись и закрепились на двух участках, общей длиной до 150 м.

    На участке фронта Меловое-Хатнее штурм-группы продвинулись на четырех участках фронта на 600 м.

    «Под Волчанском ударом FPV-дрона уничтожен автомобиль 58 омпбр ВСУ, в котором находился заместитель командира роты БпЛА бригады и несколько операторов FPV противника», – отметили бойцы.

    На Сумском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись на восьми участках фронта – общее продвижение – до 1000 м.

    В районе Кардашовки Сумской области ударами БПЛА «Герань-2» уничтожен крупный цех по сборке БПЛА для ВСУ, ликвидировано до 10 инженеров-сборщиков, отметили «Северяне». На Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия наносила удары по позициям ВСУ в районах Павловки и Искрисковщины.

    «За сутки потери противника составили свыше 100 человек (из них более 50 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолеты Су-34 нанесли авиаудар по диверсионно-разведывательной группе ВСУ в Сумской области. Кроме того, «Северяне» вышли на окраины Андреевки на Сумском направлении.

    20 декабря 2025, 12:20 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спортзал колледжа промышленных технологий в Горловке оказался практически полностью разрушен после ракетного удара с применением HIMARS, сообщили в СК России.

    Американская реактивная система залпового огня HIMARS была использована при обстреле спортивного зала Горловского колледжа промышленных технологий, передает РИА «Новости» .

    Сотрудник Следственного комитета России рассказал, что в результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, образовательные учреждения и жилые дома – в некоторых уничтожен фасад, выбиты окна. На месте происшествия нашли фрагменты, которые предположительно относятся к натовской РСЗО HIMARS.

    По данным корреспондента РИА «Новости» , снаряд попал непосредственно в помещение спортзала, из-за чего обрушились перекрытия. Сам спортзал, как отмечают очевидцы, разрушен полностью и восстановлению не подлежит.

    Очевидец обстрела Александр заявил: «Увидел яркую вспышку и такое что-то громкое. Это спортзал машиностроительного колледжа. Разрушен полностью спортзал. Все. Ремонту не подлежит».

    В результате удара пострадали также школа, ясли-сад, учебное заведение и несколько многоквартирных и частных домов в Горловке, что подтвердило управление администрации руководства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские военные обстреляли с помощью РСЗО HIMARS школу в Горловке, а также нанесли повреждения котельной, 13 жилым домам, двум автомобилям, линии электропередачи и газопроводам.

    До этого украинские войска применили реактивную артиллерию HIMARS при обстреле улицы Пушкинской в Центрально-Городском районе Горловки, в результате чего пострадали 16 человек, среди которых был четырехмесячный ребенок.

    А в январе ракетами HIMARS в Горловке были повреждены техникум и школа искусств.

    19 декабря 2025, 06:53 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как комбриг ВСУ потерял контроль над наемниками

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» наращивают наступление в Сумской области при активной поддержке авиации и артиллерии ВС России, что заставляет ВСУ всеми силами пытаться удержать позиции, а порой терять контроль над подчиненными.

    «В 47 омбр командир бригады М. Данильчук потерял контроль над подразделением иностранных наемников. Боевики иностранного легиона отказываются выходить на позиции и жить в районах расквартирования бригады, предпочитая снимать жилье в Сумах», – поделились российские бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Штурм-группы «Северян» на Сумском направлении продвинулись на девяти участках фронта по лесопосадкам и закрепились. Всего продвижение составило за сутки более 900 м. В районе Андреевки бойцы сорвали попытку выдвижения боевой группы ВСУ.

    На Харьковском направлении близ Старицы штурмовики продвинулись на четырех участках в лесном массиве с общим продвижением до 500 м. Западнее Лимана бойцы ВС России продвинулись на 300 м в лесном массиве и заняли опорный пункт ВСУ, закрепившись там, а в Вильче заняли более 20 домовладений и продвинулись на 200 м. Продвижение в Волчанских Хуторах составило 100 м.

    На участке фронта Меловое-Хатнее штурм-группы «Северян» продвинулись на шести участках фронта на 800 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вблизи Волчанска атаки «Северян» заставили солдат ВСУ отсиживаться в обороне. Начальник Генштаба ВС России Герасимов сообщил об освобождении 18 населенных пунктов в Сумской области.

