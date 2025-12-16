Москвичи назвали лучшие качества современных детей

Tекст: Алёна Задорожная

«Нынешние дети больше обращают внимание на свои эмоции, в отличие от нас, и склонны к здоровой рефлексии», – считает москвичка.

«Подрастающие молодые люди, как минимум, современнее нас, во всем быстрее разбираются и понимают», – добавляет ее спутник. «Они более открыты к переменам, технологиям, прорывным идеям», – уверен другой респондент.

Впрочем, разница не только в приверженности инновациям, но и в общей эмоциональной составляющей, уверены опрошенные. «Мне кажется, наши дети светлее и добрее нас. Они видят мир по-другому, не так, как взрослые», – полагает девушка.

«Подрастающее поколение умнее нас», – считает молодой человек. «Современные дети более открытые. К тому же они раньше понимают, чего хотят от жизни», – уточняет его жена.

Существенное отличие заключается в том, что современные дети имеют доступ к гораздо большему объему материальных благ, добавляет москвич. «Уровень жизни за последние десятилетия существенно вырос», – детализирует он.

Впрочем, все это пока не более чем аванс молодым, замечает другой респондент. «Еще непонятно, каким будет следующее поколение. Они пока только стараются», – подчеркивает он.

Ранее москвичи назвали причины занятости на двух и более работах, а также объяснили неумение мужчин фотографировать женщин.