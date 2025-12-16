Послы ЕС не убедили Бельгию согласиться на изъятие активов России

Politico: Бельгия потребовала от ЕС дополнительных гарантий для изъятия российских активов

Tекст: Вера Басилая

По информации источников издания Politico, в предложении Евросоюза содержалось три пункта: компенсация Бельгии в случае исков и ответных мер со стороны Москвы, функционирование отдельной системы безопасности вне зависимости от общей суммы гарантий и запрет передачи средств Украине до предоставления гарантий. Также была предусмотрена одновременная денонсация двусторонних инвестиционных договоров с Россией всеми столицами ЕС, передает ТАСС.

Дипломаты сообщили, что Бельгия отклонила инициативу, указав на необходимость дополнительных гарантий для предотвращения несоразмерных рисков. Чиновники страны добавили, что любые попытки игнорировать их требования будут бесполезны, а средства депозитария Euroclear останутся заблокированными.

Президент России Владимир Путин говорил, что экспроприация активов будет актом воровства. Министр юстиции России Константин Чуйченко заявлял, что правительству уже представлены варианты ответа на возможные действия стран Запада. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит эти шаги без ответа.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву. Он назвал предложение Еврокомиссии по активам России воровством.

Премьер Венгрии Виктор Орбан предсказал крах экономики Бельгии в случае судебного разбирательства с Россией.

Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов вместо продления на каждые полгода.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал попытки изъятия российских активов посягательством на систему резервов США.

Между тем, исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы 12 декабря 2025 года.