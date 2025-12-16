Трамп потребовал от Би-би-си 10 млрд долларов за клевету

New York Times: Трамп подал иск к Би-би-си на 10 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Экс-президент США Дональд Трамп подал в федеральный суд Майами иск против Би-би-си на сумму 10 млрд долларов, передает The New York Times.

Поводом стало спорное редактирование документального фильма, из-за чего, по словам Трампа, аудитория могла ошибочно подумать, что он призывал к насилию перед событиями 6 января 2021 года в Вашингтоне.

В иске на 46 страницах Трамп обвиняет британскую телекомпанию в клевете и нарушении закона Флориды о недобросовестной конкуренции, требуя по 5 млрд долларов за каждое нарушение. Адвокаты Трампа заявили, что хотят привлечь BBC к ответственности за «умышленное, злонамеренное и обманное редактирование речи» с целью вмешательства в выборы президента США 2024 года. «Ранее уважаемая, а теперь опозоренная BBC оклеветала президента Трампа», – говорится в заявлении.

Документальный фильм «Trump: A Second Chance?» вышел на канале Би-би-си в рамках передачи Panorama накануне прошлогодних выборов. В нем были смонтированы два кадра выступления Трампа с разницей почти в час, что, по мнению экс-президента и его защиты, создало ложное впечатление о его призывах. Би-би-си позже признала наличие редакционной ошибки и принесла извинения парламентскому комитету, однако руководство корпорации отвергло обвинения в предвзятости.

Критика внутреннего аудита Би-би-си по поводу монтажа привела к немедленной отставке генерального директора Тима Дейви и главы BBC News Деборы Тернесс. Председатель правления Самир Шах также извинился перед Трампом лично, но представители сети считают, что оснований для иска о клевете нет.

Ранее Трамп выиграл похожие дела против других американских СМИ – CBS и ABC выплатили по 16 млн долларов в рамках досудебных соглашений. Кроме того, у президента остается иск к The New York Times, который газета считает необоснованным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Би-би-си выразила сожаления президенту США Дональду Трампу в связи со скандалом с редактированием его выступления, но отказалась выплачивать компенсацию.

В парламенте Британии усомнились в соответствии Би-би-си профессиональным стандартам.

Между тем голландский историк Рутгер Брегман заявил, что Би-би-си по совету юристов удалила его фразу о Дональде Трампе как о самом открыто коррумпированном президенте США.