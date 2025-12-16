ФСБ предотвратила поджоги поездов на Кубани

ФСБ предотвратила поджог поездов на Кубани

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю предотвратили попытку поджога поездов на железной дороге, которую готовили по заданию украинских спецслужб, передает ТАСС.

Согласно материалам ведомства, задержанный признался, что действовал по указаниям представителя украинских спецслужб: «Поезда поджигать. В машине лежит канистра с бензином, перемешанным с маслом, монтировка, два молотка и сменная одежда. Он мне сказал это взять, чтобы вскрывать тягачи поездов, забегать туда и поджигать».

Кроме того, фигурант рассказал, как поджигал электроподстанцию по заданию куратора, который связывался с ним через мессенджер. По его словам, координаты объекта и инструктаж он получал по сообщениям: куратор описывал, какие детали открутить и что делать для поджога, поясняя, что это часть «информационной войны».

В ходе спецоперации на территории Коми, а также Астраханской, Вологодской, Волгоградской областей и Краснодарского края ФСБ задержала всего десять граждан России. Задержанные также признались, что стали жертвами телефонных мошенников, оформили кредиты и перевели на так называемые «безопасные счета» суммы от 300 тыс. до 1,6 млн рублей.

В отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на совершение террористического акта, диверсии и совершении теракта. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Национального антитеррористического комитета и директор ФСБ Александр Бортников заявил, что с начала 2025 года в стране предотвращено 273 террористических акта.

ФСБ ранее предотвратила взрыв автомобиля офицера Черноморского флота в Севастополе.

Сотрудники ФСБ в начале декабря ликвидировали агента Киева при попытке теракта в Крыму.