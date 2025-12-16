Хадзимэ во время заседания бюджетного комитета верхней палаты парламента Японии с участием Такаити спросил у главу правительства, входит ли Тайвань в круг государств в контексте реализации права на коллективную самооборону, передает РИА «Новости».
По словам Такаити, применение положений о коллективной обороне к странам, которые не США, ограничены, но все зависит от конкретных обстоятельств.
В ответ депутат указал Такаити на опубликованные секретариатом правительства Японии пункты для ответом во время дебатов в парламенте, которые были подготовлены специально доля премьера.
Он обвинили Такаити в том, что она отклонилась от предписанной линии правительства, и потребовал отозвать свое резонансное заявление по Тайваню.
Такаити ответила, что позиция о принятии решений на основе комплексной оценки возникших обстоятельств, не изменилась.
Ранее стало известно, что тезисы, которые были подготовлены для премьер-министра правительством, не содержали выражений об «экзистенциальном кризисе».
В материалах Такаити было предписано избегать гипотетических рассуждений, а на вопрос о возможном кризисе вокруг Тайваня премьеру предлагалось воздерживаться от ответа.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио уважает точку зрения Китая по Тайваню, но не соглашается с принципом «одного Китая».
Власти Китая предостерегли своих граждан в Японии об угрозах и напряженности на фоне обострения отношений между странами.
Обострение дипломатического конфликта между Токио и Пекином последовало после инцидента с применением китайским истребителем боевого радара против японских самолетов.
Власти Китая потребовали от Японии прекратить клевету на действия Народно-освободительной армии Китая.