Каждый девятый россиянин решил не дарить подарки на Новый год

Tекст: Денис Тельманов

Несмотря на то, что подавляющее большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год, каждый десятый житель страны не собираются никому дарить подарки. Об этом говорится в исследовании компаний SuperJob и Madame Coco, сообщает РИА «Новости».

При этом 72% опрошенных планируют подарить новогодние подарки своим родственникам, 4 из 10 поздравят любимых, 3 из 10 – друзей.

Каждый шестой житель России собирается сделать подарок самому себе, а каждый восьмой – коллегам по работе.

В опросе участвовало 3 тыс. респондентов. Количество выбираемых вариантов не ограничивалось.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщила, что в преддверии Нового года в России традиционно увеличивается обмен подарками между коллегами, партнерами и контрагентами, однако вместе с этим растут и юридические риски.

Наибольший спрос в качестве новогодних подарков приходится на бытовую технику и мебель, мужчины чаще планируют капитальный ремонт.

При этом для большинства опрошенных приемлемая цена новогоднего подарка находится в пределах от 2 до 5 тыс. рублей.



