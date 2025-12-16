  • Новость часаДмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
  Эксклюзив
  Новости
    Россия отрезает Украину от Дуная
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций
    Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    16 декабря 2025, 01:27 • Новости дня

    Лукашенко пригласил Мадуро в Белоруссию

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер Белоруссии Александр Лукашенко пригласил в гости президента Венесуэлы Николаса Мадуро, против которого США ввели санкции.

    Лукашенко заявил, что для Мадуро двери Белоруссии всегда открыты

    «Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Если бы он пожелал приехать в Беларусь – двери для него здесь открыты», – заявил белорусский президент, передает ТАСС.

    При этом он подчеркнул, что с самим Мадуро о такой возможности не говорил и сомневается, что тот покинет Венесуэлу.

    «Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. Это крепкий человек», – подчеркнул Лукашенко.

    Он также назвал Мадуро «крепким мужиком» и «чавистом» с отсылкой к бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу.

    «Порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться», – сказал Лукашенко в интервью американскому каналу Newsmax TV.

    Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес обвинил США в попытках вооруженного захвата и контроле природных ресурсов Карибского бассейна.

    Минисфин США ввело санкции в отношении трех племянников супруги Мадуро, панамского бизнесмена и шести судоходных компаний нефтяной отрасли.

    19 декабря 2025, 14:00 • Новости дня
    Путин разъяснил, кого имел в виду под «подсвинками»
    Путин разъяснил, кого имел в виду под «подсвинками»
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал, что под словами «подсвинки» не имел в виду кого-то конкретного в Европе.

    «Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы», – сказал Путин на прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    Глава государства также рассказал, что лично смотрел выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко на Всебелорусском собрании и поздравил его с ярким и эмоциональным выступлением. По словам Путина, речь белорусского лидера была содержательной, а оценка состояния отношений России и Белоруссии заслуживает благодарности.

    Отвечая на вопросы о безопасности Союзного государства, Путин заверил, что Россия и Белоруссия решают эти вопросы как на двустороннем уровне, так и в рамках ОДКБ. По его словам, безопасность Союзного государства находится в надежных руках, и министерства обороны обеих стран действуют согласованно.

    Путин добавил, что безопасность на западных рубежах Союзного государства будет безусловно обеспечена благодаря тесной работе военных России и Белоруссии. «Безопасность Союзного государства находится в надежных руках наших военных и будет, безусловно, обеспечена», – подчеркнул он.

    Ранее Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России.

    18 декабря 2025, 11:05 • Новости дня
    Китай поддержал попавшую под американскую блокаду Венесуэлу
    Китай поддержал попавшую под американскую блокаду Венесуэлу
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай выразил поддержку Венесуэле после того, как президент США Дональд Трамп объявил о морской блокаде танкеров, сообщили СМИ.

    Министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему венесуэльскому коллеге Ивану Гилу, что Пекин выступает против «одностороннего запугивания» и поддерживает право всех стран защищать свой суверенитет и национальное достоинство, передает Bloomberg.

    Ван И подчеркнул, что Венесуэла вправе развивать взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами, а, по мнению КНР, позиция Каракаса пользуется поддержкой международного сообщества. Прямое упоминание США не прозвучало, но заявление появилось спустя менее суток после объявления Трампа о введении блокады.

    Днем ранее Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил: «Удар для них будет таким, какого они еще никогда не видели». Он добавил, что Венесуэла «полностью окружена самой большой военно-морской армадой в истории Южной Америки» и заверил, что эта группировка «будет только увеличиваться, пока в США не вернут все, что было утрачено».

    Венесуэла в среду обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за «продолжающейся агрессией США».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal узнала о подготовке США наземных ударов по Венесуэле. Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть. МИД России выразил надежду на прагматичный подход США к ситуации с Венесуэлой.

    20 декабря 2025, 19:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    18 декабря 2025, 18:05 • Новости дня
    Лукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии
    Лукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории Белоруссии, где для него уже подготовили первые позиции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Комплекс «Орешник» находится в Белоруссии с 17 декабря и начинает боевое дежурство, передает ТАСС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об этом во время своего выступления перед народом и парламентом на VII Всебелорусском народном собрании.

    Лукашенко заявил: «"Орешник" в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство». Он отметил, что для российского комплекса уже были оборудованы первые позиции в Белоруссии.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство до конца года. Размещение «Орешника» в Белоруссии позволит обеспечить защиту западных рубежей Организации Договора о коллективной безопасности.

    18 декабря 2025, 09:43 • Новости дня
    Постпред Венесуэлы в ООН назвал бредом притязания США на нефть и активы

    Постпред Венесуэлы в ООН Монкада назвал бредом притязания США на нефть и активы

    Постпред Венесуэлы в ООН назвал бредом притязания США на нефть и активы
    @ Jose Bula Urrutia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада назвал «бредом» притязания США на нефть и активы его страны, следует из письма дипломата в Совбез ООН.

    Венесуэла отвергла требования американского президента Дональда Трампа на нефть и активы страны. Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада направил председателю Совбеза ООН письмо, в котором резко раскритиковал действия США, передает РИА «Новости».

    Дипломат назвал «бредом» любые притязания США на венесуэльскую нефть и активы. Монкада подчеркнул, что в истории Венесуэлы никогда ранее глава иностранной державы не выдвигал «безумную идею» о том, что национальная территория Венесуэлы, ее активы и нефть, принадлежит им.

    В письме дипломат отметил, что подобные высказывания сопровождаются ультиматумами, фактически угрожающими Венесуэле военным вмешательством, если страна не выполнит требования Вашингтона. Он заявил, что «зависимость США от нефти не знает предела», а выдвигаемые предлоги лишь служат дымовой завесой для оправдания давления на Каракас.

    Монкада также обвинил власти США в попытке осуществления «гигантского акта вымогательства» против суверенной страны. Власти Венесуэлы подчеркивают, что подобная риторика подрывает принцип невмешательства во внутренние дела государств и угрожает стабильности в регионе.

    Ранее Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за обвинения в краже активов, терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми.

    Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства и пригрозил полной блокадой всех подсанкционных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

    Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за действий США.

    18 декабря 2025, 18:01 • Новости дня
    Лукашенко назвал диалог Белоруссии с США переговорами «сильного с сильным»

    Лукашенко: Переговоры Белоруссии и США это диалог «сильного с сильным»

    Лукашенко назвал диалог Белоруссии с США переговорами «сильного с сильным»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул важность стратегических отношений Минска с Россией и Китаем, а также назвал диалог с США переговорами равных сторон.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале конструктивного диалога с руководством США, сообщает проправительственный Telegram-канал Пул Первого.

    По словам Лукашенко, современные глобальные процессы формируют три полюса силы – Китай, Россия и США, а роль Евросоюза под угрозой из-за внутренних противоречий в объединении.

    Лукашенко подчеркнул, что Индия становится новым центром притяжения в мировом устройстве. Он отметил, что несмотря на непростую риторику и постоянную настойчивость сторон, диалог с США носит характер «переговоров сильного с сильным».

    Президент добавил: «Уважение и авторитет нашей страны не ставится под сомнение. И мы твердо стоим на своих позициях».

    Лукашенко отдельно выделил наличие у Белоруссии блестящих стратегических отношений с Россией и Китаем, наряду с выстраиванием рабочих контактов с другими крупнейшими игроками на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Александр Лукашенко также раскрыл свое отношение к российскому коллеге Владимиру Путину в интервью телеканалу Newsmax TV.

    Ранее спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул отметил помощь и рекомендации Лукашенко по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия по указанию президента США Дональда Трампа.

    19 декабря 2025, 21:54 • Новости дня
    Украина передала Западу координаты «Орешника» в Белоруссии

    Зеленский: Украина передала Западу данные о размещении «Орешника» в Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    Украина передала западным странам сведения о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть информация о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии, передает РБК.

    Глава киевского режима отметил на пресс-конференции с польским лидером Каролем Навроцким, что эти данные уже переданы западным партнерам и Евросоюзу.

    По словам Зеленского, Киев рассчитывает, что союзники самостоятельно оценят степень угрозы и выработают соответствующую реакцию. Местоположение ракетного комплекса раскрыто не было.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что уничтожить «Орешник» невозможно.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о размещении комплекса «Орешник» в районе Слуцка.

    Ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории Белоруссии. Размещение «Орешника» в Белоруссии позволит обеспечить защиту западных рубежей Организации Договора о коллективной безопасности.

    Президент России Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство до конца года.

    19 декабря 2025, 20:34 • Новости дня
    Рубио объяснил грядущую эскалацию с Венесуэлой интересами США

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские власти объяснили усиление давления на Каракас защитой собственных национальных интересов, подчеркнув угрозу безопасности для Соединенных Штатов со стороны Венесуэлы.

    Действия США в адрес Венесуэлы объясняются «национальными интересами» Соединённых Штатов, заявил американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции, сообщает РИА «Новости». Рубио подчеркнул: «Это в наших национальных интересах – все, что мы делаем в отношении Венесуэлы. На этом сосредоточен президент, потому что это (Венесуэла – ред.) угроза национальным интересам США».

    Госсекретарь отметил, что на фоне эскалации с Венесуэлой Вашингтон придерживается курса на обеспечение стабильности в регионе. Он добавил, что американские власти считают ситуацию в Венесуэле важной с точки зрения безопасности Соединённых Штатов. По его словам, все недавние шаги США связаны именно с этой позицией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности войны США с Венесуэлой.

    Ранее Bloomberg сообщило, что блокада танкеров, введенная США для давления на Венесуэлу, вызвала резкую реакцию со стороны юристов и конгрессменов из-за сомнительной законности мер.

    Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми. Также Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

    19 декабря 2025, 10:45 • Новости дня
    Bloomberg: Блокада Венесуэлы вызвала юридические споры в США

    Tекст: Вера Басилая

    Блокада танкеров, введенная США для давления на Венесуэлу, вызвала резкую реакцию со стороны юристов и конгрессменов из-за сомнительной законности мер, сообщает Bloomberg.

    США объявили «полную и всеобъемлющую блокаду» танкеров, следующих к берегам Венесуэлы и от них, передает Bloomberg.

    Под сомнение ставится законность данной кампании, поскольку она реализуется без санкции Конгресса и может быть расценена как акт войны против правительства Николаса Мадуро.

    Юристы и члены Конгресса опасаются пересечения тонкой грани между так называемым карантином отдельных судов и фактической морской блокадой. Правовое различие между этими действиями остается неясным, что усиливает озабоченность относительно мотивов и правовой основы проводимой военной операции со стороны администрации Дональда Трампа в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана.

    Ранее напряженность выросла после публикаций о приказе американских военных атаковать лодку предполагаемых наркоторговцев 2 сентября и нанесении повторного удара по выжившим, что привело к обвинениям в военных преступлениях, слушаниям в Конгрессе и требованиям раскрыть видеозаписи инцидента. Глава Пентагона Пит Хегсет отказался публиковать полное видео атаки, несмотря на давление со стороны Конгресса.

    Министр иностранных дел Венесуэлы и президент Мадуро назвали задержание санкционированного судна у побережья республики «открытым преступлением» и «воровством». При этом официальные лица Белого дома заявляют, что действия оправданы угрозой со стороны наркокартелей, связанных с Венесуэлой, и необходимостью защиты граждан США.

    Профессора международного права отмечают, что подобные действия в мирное время могут быть квалифицированы как акты агрессии и нарушения как международного, так и внутреннего американского законодательства. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны соблюдать нормы международного права и Устав ООН, отметив необходимость уважения к законным процедурам.

    Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми.

    Также Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

    Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за действий США.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о проявлении неоколониальных подходов со стороны США в отношении Венесуэлы.

    19 декабря 2025, 04:15 • Новости дня
    Лукашенко назвал «самое сильное оружие» Трампа в международных вопросах

    Лукашенко назвал «самое сильное оружие» Трампа

    Лукашенко назвал «самое сильное оружие» Трампа в международных вопросах
    @ CNP / Admedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что всерьез рекомендовал американской стороне привлекать Меланью Трамп к решению международных вопросов.

    «В последний раз я Джону Коулу (спецпосланник США по Беларуси – прим ВЗГЛЯД) сказал: «Ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть? Меланья Трамп». Она же наш человек, она славянка, со Словении. Она многое могла бы и в украинском конфликте, и в Беларуси. Надо ее использовать в этом плане», – приводит агентство «Белта» слова белорусского лидера.

    Лукашенко в ходе VII Всебелорусского народного собрания заверил, что серьезно предложил американской стороне активнее вовлекать Меланью Трамп в решение политических вопросов.

    «Думаю, для Трампа это было бы неплохо. Не только Кушнера привлекать к решению  в Газе, в украинском конфликте  – немало же сделал, откровенно говоря. Не только Кушнера, но и Меланью надо привлекать», – подытожил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Меланья Трамп одной фразой выразила истинное отношение к герцогине Кейт. Лукашенко передал подарки Трампу и его супруге Меланье.


    19 декабря 2025, 13:28 • Новости дня
    Трамп не исключил возможности войны США с Венесуэлой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности войны США с Венесуэлой.

    Отвечая на вопрос о потенциальном военном конфликте, Трамп в интервью телеканалу NBC сказал: «Я не исключаю этого, нет». Он также отказался обсуждать вероятность того, что удары по венесуэльским судам могут привести к войне, подчеркнув, что не намерен публично говорить на эту тему, передает РИА «Новости».

    Трамп подтвердил, что Вашингтон намерен продолжать захватывать венесуэльские танкеры. В беседе о сроках дальнейших действий он заметил: «Если они настолько глупы, что продолжат направлять (танкеры – ред.), то они направятся в один из наших портов».

    На вопрос о конечных целях в отношении Венесуэлы и возможного свержения президента Николаса Мадуро, Трамп ответил уклончиво. По его словам, Мадуро хорошо осведомлен о его планах: «Он точно знает, чего я хочу. Он знает это лучше, чем кто-либо другой».

    Ранее Bloomberg сообщило, что блокада танкеров, введенная США для давления на Венесуэлу, вызвала резкую реакцию со стороны юристов и конгрессменов из-за сомнительной законности мер.

    Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми. Также Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

    19 декабря 2025, 11:22 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии заявило о подготовке «Орешника» к боевому дежурству
    Минобороны Белоруссии заявило о подготовке «Орешника» к боевому дежурству
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ракетный комплекс «Орешник» уже находится в Белоруссии, ведутся работы по его постановке на боевое дежурство и интеграции в систему обороны, заявил министр обороны страны Виктор Хренин.

    Комплекс уже размещен на территории страны, и вскоре военные пригласят журналистов для демонстрации, сказал Хренин, передает ТАСС.

    Размещение комплекса рассматривается как часть стратегии по обеспечению сдерживания. Он подчеркнул, что президент страны Александр Лукашенко неоднократно указывал на приоритетность подобных задач для безопасности республики.

    Министр также заявил, что, несмотря на современные вооружения, решающим фактором на поле боя останется подготовка и сплоченность солдат, а тактические и боевые навыки будут в приоритете при ответе на эскалацию со стороны соседей.

    Ранее Лукашенко сообщал, что «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии, для него уже подготовили первые позиции.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство до конца года на российской территории.

    20 декабря 2025, 23:49 • Новости дня
    Axios: США перехватили не находящийся под санкциями танкер у Венесуэлы

    Tекст: Антон Антонов

    Военные США поднялись на борт танкера, который не находится под санкциями Вашингтона, в качестве сигнала президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, сообщает Axios со ссылкой на источники.

    Один из источников издания заявил: «Это послание Мадуро». Источник добавил, что даже если нефть не будет конфискована, сам факт операции должен дать понимание всем участникам рынка, что подобные попытки будут пресекаться. «Кто вообще захочет идти на такой риск?» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщало, что Береговая охрана США провела задержание судна под санкциями у берегов Венесуэлы. В декабре военные США уже захватывали супертанкер у побережья этой страны.

    18 декабря 2025, 05:15 • Новости дня
    Палата представителей отклонила резолюции по сдерживанию США в отношении Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду Палата представителей конгресса США с небольшим перевесом отклонила две резолюции, направленные на сдерживание активности президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы.

    Голосование состоялось за несколько часов до того, как Трамп должен был выступить с обращением к стране из Белого дома. Ожидалось, что выступление будет посвящено тому, что Трамп считает крупными победами и приоритетами внешней политике после того, как он распорядился о «блокаде» подсанкционных нефтяных танкеров, покидающих и входящих в Венесуэлу.

    «Палата представителей конгресса США, где большинство составляют республиканцы, проголосовала 216 голосами против 210 одобряющих резолюцию, которую внес Грегори Миксом из Нью-Йорка, ведущим демократом в Комитете по иностранным делам. Она также проголосовала 213 голосами против 211 одобряющих резолюцию, внесенную Джимом Макговерном из Массачусетса, ведущим демократом в комитете по регламенту, которая предписывала президенту вывести американские войска из боевых действий с Венесуэлой или против нее без разрешения конгресса», – передает Reuters.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу. Wall Street Journal узнала о подготовке США наземных ударов по Венесуэле. Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть. МИД России выразил надежду на прагматичный подход США к ситуации с Венесуэлой. Венесуэла запросила заседание СБ ООН из-за «продолжающейся агрессии США».

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведет то, что Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли, а также приказал ввести «полную и тотальную блокаду» нефтяных подсанкционных танкеров, следующих в Боливарианскую республику или из нее.

    18 декабря 2025, 08:06 • Новости дня
    В России осудили белоруса за теракт на БАМе в 2023 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Гражданин Белоруссии Сергей Еремеев признан виновным во взрывах на Северомуйском тоннеле на БАМе в 2023 году по решению Второго Восточного окружного военного суда.

    Еремеев признан виновным в теракте на БАМе, произошедшем в ноябре 2023 года, и ему назначили 22 года лишения свободы, передает РИА «Новости».

    Первые пять лет он пробудет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил штраф в 1 млн рублей и конфискацию транспортного средства осужденного.

    В декабре 2023 года ФСБ сообщала о задержании Еремеева, подозреваемого в подрыве двух составов с горюче-смазочными материалами на железной дороге БАМа. Следствие установило, что обвиняемый действовал по указанию соотечественника из Литвы, находившегося под контролем украинских спецслужб.

    Генпрокуратура уточнила, что фигуранту предъявили обвинения по пяти статьям, включая организацию террористического сообщества, террористический акт и контрабанду взрывных устройств. По версии следствия, Еремеев установил пульты управления взрывными устройствами у Северомуйского тоннеля, а сами устройства разместил на вагонах с дизельным топливом двух поездов. Он совершил подрыв составов у тоннеля и на перегоне Перевал – Горячий Ключ.

    Позднее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель рассказал, что Еремеев ранее работал на «Нафтане» и был уволен за причастность к экстремистской деятельности.

    Сам Еремеев признавал в суде, что хотел парализовать движение на железной дороге, чтобы помешать перевозке военных грузов.

    18 декабря 2025, 17:06 • Новости дня
    Лукашенко признал успех совместных импортозамещающих проектов с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о достигнутых успехах в реализации совместных с Россией импортозамещающих проектов.

    Он подчеркнул значимость партнерства с Россией в ключевых сферах экономики, передает РИА «Новости».

    «У нас есть успешный опыт реализации импортозамещающих проектов с Российской Федерацией: от микроэлектроники и авиастроения до локализации автомобильных компонентов и узлов», – заявил белорусский лидер в ходе заседания Всебелорусского народного собрания.

    В прошлом году Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия очень много сделали в импортозамещении.

