Лавров назвал Евросоюз главной угрозой в мире

Лавров назвал действия элиты Евросоюза главной угрозой в мире

Tекст: Денис Тельманов

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана» назвал действия Евросоюза главной угрозой на международной арене.

«Я бы выделил в качестве одной, если не самой главной угрозы, действия Европейского Союза, вернее, элиты, захватившей власть в Брюсселе, которая пытается подчинить себе национальные правительства», – сказал министр, как передает ТАСС.

Он добавил, что Европа исторически становилась «источником всех бед».

В качестве примера министр привел рабовладельчество, крестовые походы и колониализм. Лавров также напомнил, что две мировые войны были начаты в Европе из-за иллюзорных амбиций, которые испытывали европейские лидеры.

По словам главы МИД, сейчас Европа снова пытается диктовать свои условия, внешне связывая это с украинским кризисом. Он пояснил, что Брюссель заставляет страны ЕС пренебрегать интересами своих народов и подчиняться бюрократии, которую никто не выбирал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сравнил подход Европы к конфликту на Украине с действиями врача-двоечника.

Представители европейских стран используют конфликт на Украине для собственных целей. Дейтонское соглашение не стало панацеей от всех бед и противоречий, заявил Лавров.