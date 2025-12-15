Lada Iskra спрогнозировали попадание в топ-10 по объемам продаж в России

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, в российском топе продаж она поднялась на 11 место. При сохранении спроса модель может войти в топ-10 к концу 2025 года, уточнил Целиков, передает ТАСС. Он добавил, что Lada Iskra почти единственная модель из топ-25, которая показала рост (+10%) на прошедшей неделе.

«Вазовские дилеры говорят, что спрос на вазовскую новинку есть. И неплохой. Осеннее отставание в продажах было вызвано производственными сложностями при запуске новой модели. Но сейчас основные проблемы решены», – подчеркнул директор «Автостата».

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в стране на собственных сборочных линиях выпускаются автомобили более 20 брендов и свыше 50 моделей, включая седаны, кроссоверы и гибриды.

В сентябре «Автоваз» и «Автозавод Санкт-Петербург» начали совместный выпуск автомобилей Lada Iskra.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Автоваз» показал Lada Azimut на фестивале в Москве.