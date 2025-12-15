Путин подписал закон об особом статусе Российского Красного Креста

Tекст: Валерия Городецкая

Закон, ранее единогласно принятый Госдумой 9 декабря и одобренный Советом Федерации 10 декабря, окончательно закрепляет особый статус Российского Красного Креста (РКК) как единственного Национального Общества Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца на территории России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Документ четко определяет цели, задачи, принципы работы, права и обязанности организации, а также ее взаимодействие с государственными органами. Таким образом, Российский Красный Крест стал единственной общественной организацией в стране, чья деятельность регулируется отдельным федеральным законом. Это создает устойчивую и прозрачную правовую базу для ее дальнейшей гуманитарной работы.

Председатель РКК Павел Савчук назвал подписание закона историческим, долгожданным и судьбоносным событием не только для организации, но и для всего гуманитарного сектора. Он отметил, что документ стал итогом многолетней работы. Благодаря прочному правовому фундаменту Российский Красный Крест получит новые возможности для более масштабной и эффективной работы. Савчук выразил благодарность президенту, Федеральному Собранию, правительству и всем, кто поддерживал этот процесс.

Необходимость отдельного федерального закона для РКК обсуждалась более 20 лет. До этого деятельность организации регулировалась лишь отдельными нормами в разных правовых актах, что не отражало в полной мере ее особую роль и мандат в рамках Международного Движения.

Государственная поддержка РКК имеет давнюю историю. Еще в 1996 году президент Борис Ельцин подписал Указ «О государственной поддержке Российского общества Красного Креста», который действует до сих пор. Указ обязывал государство обеспечивать ежегодный взнос в Международную Федерацию, а также признавал необходимость поддерживать социальные и благотворительные программы РКК.

Попытки создать комплексную правовую базу предпринимались с конца 1990-х годов, но все законопроекты оставались неподписанными. Новый импульс процесс получил в 2021 году на фоне масштабных внутренних преобразований в РКК и существенного роста объемов гуманитарной помощи.