В России решили изменить приоритет электронных дорожных знаков

Правительственная комиссия поручила внедрить приоритет электронных знаков

Tекст: Дарья Григоренко

Российское правительство поручило разработать ряд поправок в правила дорожного движения. Одним из ключевых изменений станет обязательное выполнение требований электронных дорожных знаков и табло, которые устанавливаются на скоростных трассах и способны оперативно менять сигналы в зависимости от метеоусловий и дорожной ситуации, передает «Фонтанка».

Пока что дорожные камеры не синхронизированы с такими табло, а водителей не обязывают строго выполнять эти требования.

В новых правилах будет закреплено, что указания электронных табло получают приоритет над обычными дорожными знаками. Например, если стационарный знак разрешает движение со скоростью 90 км/ч, а на табло из-за дождя появится ограничение 60 км/ч, водитель обязан будет снизить скорость до указанной на электронном табло.

Помимо этого, Минтранс должен выработать единые принципы установления и изменения оптимальных скоростных режимов, чтобы не допускать их необоснованного снижения. Сейчас регионы и владельцы дорог самостоятельно принимают решение об ограничениях, тогда как в ГОСТах зафиксированы только технические параметры размещения знаков.

Правительственная комиссия также поручила оценить необходимость введения новых требований к минимальной дистанции между грузовиками на двухполосных дорогах. Это связано с частыми ДТП при обгоне, когда грузовые автомобили движутся слишком близко друг к другу, и водителям не хватает времени для безопасного завершения маневра.

Ранее в ГАИ опровергли ужесточение правил регистрации старых авто и подчеркнули, что регистрация машин не зависит от срока их эксплуатации, а определяется техническим состоянием транспортного средства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что в России планируют в течение трех лет ввести цифровые водительские права и свидетельства о регистрации транспорта.

Владельцам незарегистрированных авто начнут приходить штрафы.