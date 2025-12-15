Путин подписал закон о штрафах за несообщение военкомату о переезде

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок штрафов за неуведомление военкомата о смене места жительства, сообщает ТАСС. Согласно новым правилам, если гражданин уезжает с места прописки на срок более трёх месяцев и не сообщает об этом в военкомат, ему грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Ранее обязанность уведомлять военкомат касалась только периода призыва, теперь же это правило действует круглогодично. В пояснительной записке отмечается, что документ приводит законодательство в соответствие с законом о «круглогодичном призыве».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России подписал указ о внесении изменений в правила прохождения военной службы, предусматривающий расширение возможностей иностранных военных и новые основания для увольнения контрактников.

Владимир Путин разрешил лицам без гражданства заключать контракт с Вооруженными силами России до окончания мобилизации.

