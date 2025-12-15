Создатели и актеры новой экранизации сказки «Буратино» рассказали о фильме

В Москве прошла презентация фильма «Буратино» с Бондарчуком в роли Карабаса

Tекст: Елизавета Шишкова

Предпремьерная встреча с героями и создателями новой экранизации сказки «Буратино» прошла 15 декабря в московском офисе VK. Актеры Федор Бондарчук, Виталия Корниенко, Александр Яценко, Александр Петров, Рузиль Минекаев, Анастасия Талызина, Степан Белозёров, а также продюсер Михаил Врубель делились эксклюзивными подробностями съемок и историями со съёмочной площадки. Запись встречи доступна эксклюзивно на VK Видео.

На презентации участники рассказали, что Буратино в фильме был создан с помощью компьютерных технологий, а специально для съёмок в Кинопарке «Москино» построили итальянский городок. За музыкальное сопровождение отвечал Алексей Рыбников – автор оригинального саундтрека фильма 1975 года. Музыкальная часть новой ленты получила отдельное внимание гостей встречи.

Исполнитель роли Карабаса, Фёдор Бондарчук, высказался о своём персонаже: «Карабас – директор театра и посредственный режиссёр. Этот комплекс в нём постоянно бурлит и время от времени даёт о себе знать. В целом Карабаса можно назвать утрированным собирательным образом современного продюсера. Но самое страшное в нём – то, что он нереализованный актёр. Его грубость не имеет отношения ко мне: я артистов люблю и всегда выделяю. Для меня артисты на площадке – самые важные люди», – подчеркнул актёр.

Виталия Корниенко, сыгравшая Буратино, рассказала о своих впечатлениях от грандиозного масштаба проекта, в частности – о декорациях итальянского городка. Продюсер Михаил Врубель отметил, что актриса сразу выделилась на кастинге и органично воплотила роль: он вспоминал, как с мальчиками во время пробы всё напоминало утренник, а появление Виталии принесло ту самую органику.

Отдельно на встрече появился Марк Эйдельштейн, исполнитель роли Артемона, который по видеосвязи отметил: «Передайте всем – слушателям, зрителям, подписчикам, – что «Буратино» – это особенная сказка. И очень здоровская. Она для всех: и для взрослых, и для детей. До встречи в кинотеатрах!».

VK и создатели фильма к премьере подготовили лимитированную коллекцию в VK Store, мини-приложение с розыгрышем призов и специальные эмодзи-статусы. В Центральном Детском Магазине на Лубянке открыли волшебную улицу «Буратино» с театральными шоу, выставками и праздничной программой.

Премьера фильма «Буратино» по мотивам произведения Алексея Толстого состоится 1 января во всех кинотеатрах страны. По сюжету, к папе Карло попадает волшебный ключ, исполняющий желание – так на свет появляется Буратино, но даже в сказке всё идет не совсем по плану.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

