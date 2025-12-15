Путин утвердил военное соглашение с Индией

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о порядке отправки военных, военных кораблей и самолетов на территории обеих стран, передает ТАСС. Документ регулирует порядок направления военнослужащих и техники, а также вопросы их материального обеспечения.

Соглашение будет применяться при проведении совместных учений, тренировок, оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. Также оно предусматривает возможность использования установленного порядка в других ситуациях по двусторонней договоренности.

Ратификация упрощает процедуру взаимного использования воздушного пространства и захода военных кораблей в порты друг друга. Такой шаг, как отмечают в официальных документах, призван укрепить сотрудничество России и Индии в военной сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва сотрудничает с Нью-Дели в сфере обороны и помогает модернизировать армию Индии, включая системы ПВО.

В ходе визита в Индию Владимир Путин отметил, что отношения России и Индии в военно-технической сфере остаются очень доверительными.

Оборонное сотрудничество двух стран включает не только поставки, но также обмен технологиями.