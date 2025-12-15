Американский словарь назвал слово года

Американский словарь Merriam-Webste назвал «слоп» главным словом 2025 года

Tекст: Дарья Григоренко

Как отмечается в сообщении, slop теперь означает «низкокачественный цифровой контент, создаваемый в больших количествах и с помощью ИИ: абсурдные видеоролики, фейковые новости, несуразные книги и все прочие низкокачественные сгенерированные медиапродукты», передает Ura.ru.

Термин slop описывает новый масштаб массового цифрового контента низкого качества, связанный с распространением нейросетей и автоматической генерацией текстов, видео и изображений. В последние месяцы это слово стало активно использоваться для обозначения потоковых и цифровых публикаций, создаваемых без участия человека, а также интернет-мемов и так называемых инфошумов.

Само слово slop известно в английском языке с XVIII века – тогда им называли слякоть, грязь и пищевые отходы. Сегодня этот термин приобрёл новые коннотации и закрепился как метафора для информационных «отходов» цифровой эпохи.

Ранее сообщалось, что в русском языке главным словом 2025 года признано слово «победа», оно стало самым популярным в этом году.