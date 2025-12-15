Российские ученые создали первые в мире светящиеся растения с генами грибов

Ученые сообщили о создании первых в мире светящихся растений с генами грибов

Tекст: Дарья Григоренко

По словам ученого, впервые в мире специалистам удалось генетически перенести целую биохимическую цепочку, отвечающую за свечение, из одного царства живой природы в другое – и создать светящиеся растения, передает ТАСС.

Научный комитет Национальной премии признал работу Ямпольского и его коллег прорывной за расшифровку биолюминесценции и создание светящихся растений. Биолюминесценция веками привлекала внимание ученых: в XVII веке Роберт Бойль доказал необходимость кислорода как для горения, так и для свечения живых существ. Долгое время считалось, что это связано с белым фосфором, однако позднее было выяснено, что сияние вызывают молекулы люциферина, которые окисляются под действием люциферазы.

До исследования Ямпольского были известны всего семь видов люциферинов, обеспечивающих свечение у отдельных видов организмов – бактерий, червей, светляков, морских животных и грибов. Российским ученым удалось открыть новые люциферины, полностью расшифровать биохимический путь свечения и с помощью генной инженерии перенести его в ДНК растений.

«Так были созданы первые в истории светящиеся растения. Затем мы сумели увеличить светимость этих растений в тысячу раз и наладить коммерческое производство светящихся комнатных растений», – отметил Ямпольский. Разработка открывает широкие перспективы для биотехнологий и украшения интерьеров новыми видами живых растений.

Ранее доктор химических наук, лауреат Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» 2025 года Вера Виль сообщила, что ученые разработали уникальные методы органической химии на основе пероксидов, направленные на обеспечение технологической независимости России от зарубежного сырья в энергетике, медицине и агрохимии.

Профессор Университета Южной Калифорнии Валерий Фокин заявил, что диагностика заболеваний, разработка новых лекарственных средств и визуализация процессов в живых клетках становятся все более точными благодаря инновационным химическим реакциям.