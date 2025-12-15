Журнал The Economist отмечает, что невозможность выработать общую позицию среди стран Евросоюза по вопросу изъятия российских активов будет, по мнению Вашингтона, очередным проявлением бессилия объединения, передает ТАСС.
В статье подчеркивается, что краткосрочно эффект для Киева будет близок к применению замороженных средств, но провал в вопросе «репарационного кредита» после длительных переговоров только усугубит репутацию Брюсселя.
Издание обращает внимание на изменения в схеме поддержки Киева – теперь Евросоюз планирует использовать заем, который, как предполагается, ляжет бременем на налогоплательщиков, за исключением Венгрии, Словакии и Чехии. Фактически ответственность за выплаты возьмет на себя «коалиция финансово желающих», отметили аналитики журнала.
The Economist указывает, что внутри объединения могут усилиться взаимные обвинения, а также обсуждение мотивации лидеров Франции, Италии, Германии, которые не пришли к единому мнению, и роли США в этом процессе.
По мнению журнала, на прошлой неделе ощущение несостоятельности Евросоюза подкрепилось еще и неспособностью заключить торговое соглашение с Меркосур, переговоры о котором продолжались 25 лет.
Евросоюз решил выделить Киеву 90 млрд евро за счет займов под гарантии собственного бюджета.
В Германии заявили, что саммит Евросоюза стал серьезным испытанием для позиции канцлера Германии Фридриха Мерца.
Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.
Газета ВЗГЛЯД писала, что попытка ЕС грабежа обернулась унижением для евробюрократии.