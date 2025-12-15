Российские ученые создали уникальные методы органической химии с пероксидами

Лауреат Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» 2025 года Виль рассказала, что научный комитет присудил ей эту награду за инновационные подходы к созданию новых химических связей с использованием электрического тока и органических пероксидов, передает ТАСС.
«В отличие от традиционных реакций, наши методы позволяют пероксидным реагентам не просто транспортировать один атом кислорода, а участвовать в формировании продукта более полно, что увеличивает атомную экономичность процесса и снижает количество побочных продуктов», – пояснила ученый. Она отметила, что фундаментальные исследования уже нашли практическое применение: на их основе в Томске создана и масштабирована технология производства пероксидных компонентов для сшитого полиэтилена, который используется как изоляция силовых кабелей высокого напряжения.
С 2025 года на томской площадке работают две производственные линии по выпуску этих компонентов, что полностью закрыло потребности после прекращения зарубежных поставок из-за санкций. Новые методы, по словам Виль, дают возможность создавать материалы для различных отраслей – от кабельной и агрохимической до фармацевтики – при меньших затратах сырья и значительно меньшем количестве отходов.
Ключевым элементом инноваций стало применение электрического тока в качестве реагента, что позволяет обходиться без ряда традиционных окислителей: «Это упрощает процессы, снижает количество примесей и даёт больший контроль над реакцией», добавила Виль.
Премию «Вызов» 2025 года получили четыре российских ученых и один представитель США. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил во время объявления лауреатов, что наука становится драйвером технологического лидерства, а число заявок на конкурс выросло за год втрое – до более 600. Помимо Виль, лауреатами стали Михаил Скупов и Алексей Глушенков от «Росатома», академик РАН Степан Калмыков, доктор химических наук Илья Ямпольский, а также профессор Университета Южной Калифорнии Валерий Фокин, получивший премию за определяющий вклад в развитие клик-химии.
Ранее на Всероссийском патриотическом форуме состоялась церемония вручения Национальной премии «Патриот» Роспатриотцентра Росмолодежи, приуроченная ко Дню Героев Отечества.