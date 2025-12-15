Маск назвал глупостью строительство термоядерных реакторов на Земле

Маск предложил отказаться от реакторов в пользу энергии Солнца

Tекст: Мария Иванова

Американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск высказался против строительства термоядерных реакторов на Земле, передает ТАСС.

По словам Маска, использование энергии Солнца, которую он назвал «огромным бесплатным термоядерным реактором», гораздо более рациональный подход по сравнению с созданием небольших реакторов на нашей планете. «Солнце – это огромный бесплатный термоядерный реактор в небе. Создавать крошечные термоядерные реакторы на Земле – верх глупости», – написал он в соцсети X (бывший Тwitter, заблокирован в РФ).

Маск также подчеркнул, что даже если сжечь четыре планеты размером с Юпитер, доля энергии Солнца в масштабах Солнечной системы всё равно останется почти 100%. Он призвал отказаться от инвестиций в термоядерные проекты на Земле, если только это не связано с узкоспециализированными научными разработками.

Ранее Маск уже высказывал подобные идеи, напоминая, что солнечная энергия способна полностью покрыть энергетические потребности США. Он отмечал, что Солнце каждую секунду преобразует более четырех миллионов тонн массы в энергию, и человеку не нужно каким-либо образом поддерживать этот процесс.

По расчетам предпринимателя, для полноценного обеспечения всей страны электроэнергией хватит площади солнечных панелей размером примерно 160 на 160 километров. Маск называет этот проект «вполне несложным» в реализации и уверен, что будущее энергетики – за Солнцем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск ранее назвал Марс страховкой жизни для человечества.

Маск предложил прямую демократию в качестве системы управления для Марса после колонизации.

Он заявил, что без освоения космоса и создания баз на других планетах человечество находится под угрозой гибели.

Маск также подсчитал, что из-за расширения Солнца Земля станет непригодной для жизни через 500 млн лет.