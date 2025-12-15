Эксперт объяснил обвинения Нетаньяху в адрес Австралии из-за роста антисемитизма

Политолог Ципис: Нетаньяху частично прав в причастности Сиднея к распространении радикального ислама

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Израиль весьма ограничен в части охраны евреев за границей. Конечно, государство может увеличить количество ЧОП, привлекаемых на мероприятия, подобные сиднейскому. Но чаще всего такие услуги оплачивают местные общины. Так что вопрос о недостаточной защите празднования хануки в Сиднее надо адресовать именно им», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

«Ответственность за охрану синагог, культурных центров, музеев, посольств, консульств и других учреждений лежит на принимающей стороне. И мне кажется, что австралийские власти делают достаточно. Они действуют в рамках установленных законом протоколов. Так что я бы не назвал претензии Нетаньяху к Австралии полностью обоснованными», – продолжил он.

Впрочем, спикер допустил, что «израильский премьер частично прав, обвиняя Сидней в потакании распространению радикального ислама». А вот что касается выбранной риторики, Нетаньяху выбрал не самый корректный вариант, добавляет эксперт. «Он назвал это «раковой опухолью». Подобные слова в некотором смысле можно даже считать вмешательством во внутренние дела государства», – детализировал собеседник.

Аналитик также усмотрел связь между поддержкой властями Австралии Палестины и массовым убийством в Сиднее. «Мы видим общемировую тенденцию по признанию палестинского государства. Ее усилила операция израильских сил в Секторе газа после 7 октября 2023 года. Это, в свою очередь, вызвало резкий скачок антисемитизма в ряде стран. Под удар попадают даже те евреи, которые живут в диаспорах и никогда не были в Израиле», – резюмировал Ципис.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Австралию в том, что власти страны не обеспечили защиту еврейской общины, несмотря на предупреждения, передает Bloomberg. По его словам, массовое убийство в Сиднее стало следствием поддержки Канберрой идеи палестинского государства.

Нетаньяху подчеркнул, что еще четыре месяца назад отправил австралийскому премьеру Энтони Албанезе письмо, где предупреждал: «Вы награждаете террор ХАМАС, выдвигая инициативы в поддержку создания палестинского государства». «Вы ничего не сделали, чтобы пресечь рак, который рос внутри вашей страны. Вы не предприняли никаких действий. Вы позволили болезни распространиться, и результат – ужасающая атака на евреев, которую мы видели сегодня», – добавил Нетаньяху.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, в свою очередь, выступая на экстренной пресс-конференции, назвал стрельбу «преднамеренным нападением» на еврейскую общину и пообещал искоренить антисемитизм в стране.

При этом, представителей еврейской общины Австралии выразили недовольство действиями властей на фоне теракта в Сиднее, пишет The New York Times. По их мнению, федеральное правительство недооценивает масштабы роста антисемитизма и не реагирует должным образом на опасность.

В воскресенье вооруженный человек открыл огонь по посетителям пляжа в Сиднее, в результате чего погибли 16 человек, в том числе отмечавшие Хануку евреи и еще 40 получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемый в нападении 24-летний Навид Акрам обучался в одном из местных исламских центров.