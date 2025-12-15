Глава «Белого интернета» Сидоренко объяснила школьникам ценность Конституции

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, глава АНО «Белый интернет» и профессор МГИМО Элина Сидоренко объяснила российским школьникам значимость Конституции РФ, сообщает РАПСИ. Всероссийское мероприятие «Разговоры о важном» прошло в честь Дня Конституции и объединило 22 млн школьников по всей стране.
Сидоренко подчеркнула, что знание основ Конституции делает жизнь максимально прозрачной и справедливой, позволяя людям опираться на понятные, устойчивые нормы. По её словам, «ценность Конституции можно выделить в трех основных категориях. Первая ее ценность как свода правил – понятных и прозрачных правил игры. Ведь на самом деле наша действительная свобода будет обеспечиваться только тогда, когда мы живем в обществе с предсказуемыми правилами».
Вторая ключевая функция Основного закона, по мнению Сидоренко, заключается в его защитной роли – Конституция служит действенным инструментом против произвола, а практика Конституционного суда подтверждает реальное применение её положений.
Особое внимание профессор уделила роли Конституции в формировании самоидентификации: она объединяет множество народов страны, отражает уникальность российского общества и способствует укреплению общей идентичности. В документе закреплены не только базовые права, но и важнейшие для общества ценности: уважение к народам России, сохранение единства и целостности семьи, роль матери и отца, а также приоритет защиты детей.
Сидоренко подчеркнула, что эти этнические и семейные ценности, зафиксированные в Конституции, формируют так называемый культурный код страны и служат ориентирами для молодого поколения.