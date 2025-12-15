ЕК собралась ввести полный запрет на нефть из России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Еврокомиссия планирует в начале 2026 года предложить всем странам Евросоюза полностью прекратить закупки российской нефти, передает ТАСС. Йергенсен добавил, что соответствующая инициатива будет внесена на обсуждение в ближайшие год-полтора.

Йергенсен уточнил: «В начале 2026 года Еврокомиссия внесет предложение по запрету оставшихся поставок российской нефти в ЕС».

В настоящее время прямые поставки российской нефти по морским маршрутам запрещены в ЕС с 2023 года. Однако определенные объемы продолжают поступать по трубопроводам, в первую очередь в Венгрию и другие государства Центральной Европы.

Венгрия отказалась поддержать призыв Дональда Трампа отказаться от российской нефти.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Евросоюз пытался запретить ему проводить встречи с представителями России и Белоруссии.

Глава евродипломатии Кая Каллас пообещала ввести санкции против 40 танкеров, перевозящих нефть из России.