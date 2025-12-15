Орбан: Венгрия выступит на саммите ЕС против конфискации российских активов

Tекст: Ольга Иванова

Венгрия намерена выступить против конфискации замороженных российских активов на саммите Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 18–19 декабря, передает ТАСС.

Премьер-министр Виктор Орбан отметил, что некоторые лидеры ЕС стремятся использовать российские активы для военной поддержки Украины, что, по его мнению, приведет к эскалации противостояния с Россией.

«Мы никогда не были так близки к окончанию российско-украинской войны. Европа стоит на пороге огромных возможностей, потому что война, которую мы, европейцы, не можем прекратить уже в течение четырех лет, скоро будет прекращена американцами. Все, что нам нужно сделать, это поддержать их», – написал Орбан на своей странице в Facebook* (признана экстремистской на территории России).

Вместе с тем Орбан отметил, что в ЕС наблюдаются тенденции к продолжению и расширению конфликта, в том числе в экономическом поле через возможную конфискацию российских активов. По его словам, такой шаг Запада стал бы «открытым объявлением войны», на которое Россия обязательно ответит.

Глава венгерского правительства добавил, что его страна не поддерживает передачу замороженных российских активов, не отправляет деньги или оружие на Украину, а также не участвует в заимствованиях Евросоюза, предназначенных для военных целей.

Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию замороженных российских активов ключевым для Евросоюза.

Франция поддержала предоставление Украине так называемого репарационного кредита, но не стала включать в эту схему замороженные российские активы в частных банках страны.

Венгрия заблокировала вариант финансирования Украины посредством выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

Япония отказалась использовать замороженные российские активы для займа Киеву.

Власти Евросоюза рассчитывают через суд подтвердить законность блокировки российских активов и собираются заморозить их на неопределенный срок.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей.