Жителя Чукотки осудили за стрельбу из пневматики по детям

Tекст: Дмитрий Зубарев

Житель Чукотки получил два года и два месяца колонии за стрельбу по детям и знакомому из пневматического ружья, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в марте: 26-летний ранее судимый мужчина из села Ламутское, находясь в алкогольном опьянении, приехал в Марково и открыл стрельбу из окна квартиры.

Три ребенка получили ушибы и синяки. Кроме того, осужденный не менее двух раз ранил в ногу своего знакомого. Его признали виновным по статьям за хулиганство с применением насилия и оружия, а также за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

«Анадырский районный суд с учетом позиции государственного обвинения назначил подсудимому наказание в виде двух лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», сообщили в прокуратуре. В пользу каждого пострадавшего ребенка суд взыскал по 100 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

