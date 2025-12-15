Сийярто заявил о попытках лидеров ЕС сорвать переговоры по Украине

Tекст: Вера Басилая

Петер Сийярто предупредил о стремлении западноевропейских политиков спровоцировать конфликт между всеми странами Европы и Россией, передает ТАСС.

Он отметил, что происходящее сейчас напоминает ситуацию после российско-украинских переговоров в Стамбуле 2022 года и после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа 2025 года.

По словам Сийярто, европейские чиновники и западноевропейские политики открыто занимаются провокациями, чиновники в Брюсселе, западноевропейские политики хотят сорвать мирные переговоры.

Сийярто заявил, что Венгрия намерена держаться в стороне от курса ЕС на эскалацию. Глава МИД сообщил о готовности к давлению и попыткам втянуть Венгрию в конфликт на заседании Совета ЕС, подчеркнув, что правительство не допустит вовлечения венгерской стороны в войну с Россией.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл планы Евросоюза о подготовке к возможному военному конфликту с Россией.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил западноевропейские страны в попытках изменить позицию НАТО и увлечь альянс в войну против России.

Президент России Владимир Путин отметил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, и ответственность за него лежит на западных странах.

Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами.

«Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений», – сказал Путин.